Meine früheste Kindheitserinnerung überhaupt, als Fünfjähriger, war die erste Mondlandung von Apollo 11, zurzeit auf allen Kanälen präsent wegen des «50 Jahre-Jubiläums». Die Apolloflüge zum Mond waren ein häufiges Gesprächsthema bei meinen Eltern, und der kleine Peter verkündete mit leuchtenden Augen: «Ich werde Astronaut – oder sonst Lokführer.» Doch trotz enthusiastischen Bemühungen auf meiner Seite habe ich diese beiden beruflichen Ambitionen nicht verwirklichen können – und so wurde ich halt Jurist!

Als 14-Jähriger beschäftigte ich mich intensiv mit Astronomie, sass häufig nachts auf einem Acker in Dulliken (die Sterne beobachtend) und hielt im Astronomie-Club Olten ein Referat zum Space Shuttle, das sich damals noch in der Entwicklungsphase befand; ich wusste aber davon, weil ich mit meinen Eltern bei Ferien in Florida im Cape Canaveral den Prototyp gesehen hatte.

Es verschlug mich schon bald an die beste Universität der Schweiz. Und welche Professoren der Uni Bern sind – nebst, natürlich, den Wirtschaftsrechtsprofessoren – die bekanntesten? Klar, die Astronomen. Und was wurde am 20. Juli 1969, im «Meer der Ruhe» («Mare Tranquillitatis») noch vor der US-Flagge aufgestellt? Klar, das Sonnensegel der Uni Bern.