In ihren Dossiers, aber auch an sich selbst: Sachte veränderte sie über die Jahre ihr Image. Sie streifte ihr Hardliner-Etikett ab, wandelte sich von der eisernen Lady zur allianzfähigen Liberalen, die auch mit ihrem Ständeratskollegen Paul Rechsteiner (SP) zusammenarbeiten kann. Die fliessend französisch sprechende Ex-Regierungsrätin vernetzte sich bei den Romands im Parlament. Mit dem Ständeratspräsidium erreicht ihre Reputation ein Allzeithoch. Da Keller-Sutter auch noch aus dem richtigen Landesteil kommt, fragt man sich: Was kann «Miss Perfect» überhaupt noch stoppen?

Acht Jahre nach ihrer schmerzvollen Niederlage gegen Johann Schneider-Ammann will es Karin Keller-Sutter noch einmal wissen. « Es wäre mir eine Ehre und Freude, Bundesrätin zu sein», sagte die St. Galler FDP-Politikerin, als sie ihre Kandidatur ankündigte . Schon das spricht für die Stärke der 54-Jährigen: Dass sie sich von der damaligen Niederlage nicht zermürben liess, sondern beharrlich weiterarbeitete.

Vielleicht ihre Perfektheit. Eine so professionelle, inzwischen auch magistrale Frau ist verdächtig in einem Land, das gern das Mittelmass zelebriert. Allein die geschmeidige Pressekonferenz, an der Keller-Sutter auch bei heiklen Themen den Ton fand («es war mir nicht vergönnt, Kinder zu haben»), wird Hinterbänklern nicht gefallen haben.

Die Bundesversammlung wählt nicht a priori den oder die Besten: Jeder Parlamentarier, jede Partei, jeder Landesteil verfolgt zuallererst Eigeninteressen. Die SVP hat kein Interesse an einer klar bürgerlichen Freisinnigen, die bei der SVP-Basis sehr populär werden könnte. In der CVP sehen viele ihren hochgelobten St. Galler Regierungsrat Benedikt Würth im Bundesrat; da zuerst der CVP-Sitz von Doris Leuthard und erst dann der FDP-Sitz besetzt wird, sind Manöver Richtung Würth nicht auszuschliessen. Und zwei St. Galler im Bundesrat – das ginge nicht. Keller-Sutters Weg in den Bundesrat ist vorgezeichnet. Aber es gibt Stolpersteine.