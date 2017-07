Das würde Folgen für die Schweiz haben: Von den Entscheiden in Europa wäre auch die Schweizerische Nationalbank abhängig. Die Zinsen würden auch hierzulande ansteigen, und der Franken würde geschwächt.

Doch noch ist es in Europa nicht so weit. Die politischen Risiken sind nach wie vor vorhanden. Im Herbst wird in Deutschland gewählt. Auch wirtschaftlich steht es nicht überall zum Besten. In Italien lauern immer noch Gefahren im Bankensektor, in Frankreich muss die Arbeitsmarktreform von Emmanuel Macron erst umgesetzt werden. Und Griechenland ist noch lang nicht über dem Damm. Für einen raschen Wandel in der Geldpolitik ist das alles zu unsicher.

Der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, wird möglicherweise die Zinsen im nächsten Jahr anheben können. Doch er oder sein möglicher Amts- nachfolger wird wohl erst 2020 die Bilanz der Zentralbank verkleinern können. Für die Schweiz, für die Sparer, Anleger, Hausbesitzer, aber auch für die Exportindustrie wird es noch eine Weile dauern, bis sich die Lage normalisiert.