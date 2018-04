Das Bild ginge in die Geschichtsbücher ein: ein Handschlag von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un auf Schweizer Boden. In Genf oder in Bern, wo Kim mehrere Jahre zur Schule ging und angeblich einige Brocken Schweizerdeutsch lernte. Das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat – unter Einhaltung der gebührenden Zurückhaltung – sein Interesse an der Organisation des Treffens bereits angemeldet.

Zitat EDA: «Die Schweiz ist mit allen beteiligten Parteien im Gespräch.» Offenbar sind wir auch für die Amerikaner eine valable Option, wie die stets gut informierte «New York Times» berichtet. Wir stehen zusammen mit Singapur, Vietnam und Schweden auf einer Shortlist potenzieller Austragungsorte des Weissen Hauses. Grund genug für Aussenminister Ignazio Cassis, eine Flasche Spumante Ticino zu köpfen!

Leider nicht ganz. Gemäss «New York Times» haben alle vier genannten Drittstaaten einen unüberwindbaren Makel: Sie sind zu weit weg für Kim Jong Uns «klapprige» Flugzeug-Flotte. Von Pjöngjang nach Bern-Belp sind es deutlich über 8000 Kilometer. Nicht zu vergessen die legendäre Flugangst von Nordkoreas Diktatoren und ihre damit verbundene Vorliebe für Zugreisen. Die definitive Entscheidung über den Austragungsort des Gipfeltreffens soll bis Ende Mai, spätestens aber Anfang Juni fallen. Es bleibt spannend.