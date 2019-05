Dank der AHV-Steuerreform können wir verschnaufen. Aber nur kurz. Denn die Reform der Altersvorsorge lässt keinen Aufschub zu. Zwar zahlen die Arbeitgeber und Arbeitnehmer über ihre Löhne mehr als eine Milliarde Franken pro Jahr zusätzlich in die AHV ein, der Bund schiesst 300 bis 400 Millionen ein und über das Demografieprozent werden die Einnahmen um 500 bis 600 Millionen Franken aufgestockt. Trotzdem hält die Finanzspritze nur vier Jahre. Bereits ab 2023 reichen die Einnahmen der AHV nicht mehr aus, um die laufenden Renten zu finanzieren. Wenn die Kapitalanlagen des AHV-Fonds wie 2018 keine Rendite abwerfen, sondern Verluste schreiben, fällt die AHV noch schneller in die roten Zahlen. Der Bundesrat prognostiziert, dass der AHV bis 2030 43 Milliarden Franken fehlen werden.

Über solche Prognosen lässt sich trefflich streiten. Nur schleckt eben keine Geiss weg, dass die Zahl der Rentner in den nächsten zwei Jahrzehnten um eine Million zunimmt. Die AHV gerät in Schwierigkeiten, weil sie sich über das Umlageverfahren finanziert. Bisher hat sich das System als äusserst robust erwiesen. Dank steigender Löhne und der Zuwanderung konnte die höhere Lebenserwartung finanziell aufgefangen werden, die Erwerbstätigen konnten die wachsende Zahl an Renten weiterhin zahlen. Nun muss das wichtigste Sozialwerk der Schweiz in die Zukunft gerettet werden. Die Frage ist, wie? Renten zu senken, ist falsch. Immer neue Steuern zu erheben, ist ebenso fraglich. Und die Löhne lassen sich auch nicht bis ins Unendliche belasten. Ein höheres Rentenalter ist deshalb unausweichlich. Wie dies umzusetzen ist, muss nun geprüft werden: Macht es Sinn, das Rentenalter mit der Lebenserwartung oder mit der Lebensarbeitszeit zu verknüpfen? Oder ist es gescheiter, das Rentenalter schrittweise zu erhöhen, sobald die AHV in Schieflage gerät? Klar ist: Solange fast 40 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer vorzeitig in Rente gehen, ist eine generelle Erhöhung des Rentenalters nicht realistisch. Vielmehr müssen die Anreize so gesetzt werden, dass die Leute länger arbeiten. Übermut in der Rentenalterfrage könnte sich als Bumerang erweisen. Nämlich dann, wenn eine Erhöhung des Rentenalters damit über Jahre blockiert wird.

Priorität hat deshalb ein erster kleiner Schritt: Das Angleichen des Frauenrentenalters auf 65 Jahre, versehen mit einer sozialen Abfederung für Frauen mit tiefen Renten – so, wie es der Bundesrat vorschlägt. Obwohl zunächst breit kritisiert, stimmt die Positionierung der politischen Akteure zuversichtlich. Allen voran der Arbeitgeberverband schlägt plötzlich versöhnliche Töne an. Bei der letzten grossen Reform spielte er eine wichtige, aber zweifelhafte Rolle: Er zeigte sich kompromisslos und trieb FDP und SVP vor sich her. Links und rechts begaben sich früh in die politischen Schützengräben, zogen rote Linien – und fanden dann keinen breit getragenen Kompromiss mehr. FDP, SVP und ganz links bekämpften die Reform erfolgreich. Anfang Woche erklärte nun Arbeitgeber-Präsident Valentin Vogt: «Wir haben gelernt, dass die Schweiz für grosse Würfe nicht gemacht ist.» Er schlägt Reformen in kleinen Schritten vor, die sich an der Entwicklung der AHV orientieren. So soll auch die Mehrwertsteuer nicht auf Vorrat erhöht werden. Ein kluger Weg, den auch CVP und FDP einschlagen wollen.