Sie tun das Gegenteil dessen, was sie sagen

Das klingt gut. Doch vieles von dem, was die Staatenlenker in Hamburg, in Davos oder vor ihrem heimischen TV-Publikum verkünden, ist pure Rhetorik. Chinas Präsident redet vollmundig von wirtschaftlicher Offenheit und lässt sich dafür am WEF bejubeln, doch in seinem Land sperrt er Google, Facebook und Amazon. Chinesische Staatskonzerne kaufen auf der ganzen Welt Unternehmen zusammen – mit Syngenta auch in der Schweiz –, umgekehrt ist es für westliche Unternehmen fast unmöglich, chinesische Firmen zu übernehmen.

Russland wiederum gehört zu den protektionistischsten Staaten überhaupt. Unter den G20-Ländern hat in den letzten zehn Jahren einzig Indien den Freihandel noch stärker eingeschränkt als Putins Reich. Der «Global Trade Alert Report» listet in dieser Zeitperiode nicht weniger als 478 protektionistische Handelseingriffe des russischen Staates auf.

Verglichen damit ist und bleibt Amerika auch unter Trump ein freiheitliches Schlaraffenland. Seine Wähler muss er mit freihandelskritischer Rhetorik bei Laune halten, in der Realität wird er aber die USA nicht vom Welthandel ausschliessen wollen, da er weiss, dass er damit Amerika nicht reicher, sondern ärmer machen würde. Im Gegensatz zu vielen seiner Fans hat das die US-Börse durchschaut. Die Wall Street erreichte diese Woche ein Allzeit-Hoch, was Trump auf Twitter mehrfach abfeierte. Die Börsianer sehen ihn als Deregulierer und nicht als Protektionisten.

Den Präsidenten der drei Grossmächte USA, Russland und China geht es letztlich um dasselbe: Um Eigeninteressen. Trump sagt das geradeheraus. Putin und Xi Jinping ihrerseits geben sich nach aussen solidarisch und sammeln damit PR-Punkte, in der Realität aber praktizieren auch sie eine knallharte «Russia First»- beziehungsweise «China First»-Politik.

Auch die Demonstranten haben ihre Widersprüche

Die Themen, welche die G20-Teilnehmer diskutieren, sind bislang im Gedröhn der Proteste untergegangen. Die lahmende Antiglobalisierungsbewegung wollte an diesem Gipfel ihr Comeback feiern, und der Zeitpunkt dafür wäre eigentlich gut. Haften bleiben vorerst aber keine neuen politischen Ideen, sondern Bilder von vermummten Chaoten, zertrümmerten Schaufenstern und brennenden Autos. Ihre eigenen Widersprüche treten heute offener zutage als Ende der 1990er-Jahre, als sie sich erstmals bemerkbar machten: Die Kapitalismus- und Globalisierungsgegner fliegen mit Billig-Airlines nach Hamburg, kommunizieren mit iPhones über Facebook und nutzen die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, wie sie nur die verachteten demokratisch-kapitalistischen Staaten bieten. Die Welt ist schwierig geworden.