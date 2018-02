Die Rede ist von «irreführendem Verhalten». Erst ein neuer Bericht der Post soll zeigen, ob es auch zu Straftaten gekommen ist. Das Ausmass lässt kaum Zweifel zu: Über 10 000 Positionen, darunter auch Kleinstbeträge à 300 Franken, hat die Postauto AG falsch abgebucht. Dafür muss neben einer gehörigen Portion krimineller Energie auch ein Team vorhanden sein, das beim Betrügen hilft.

Trotz offener Kommunikation bleiben zwei Fragen ungeklärt: Wer hat die Mitarbeiter beauftragt, falsch abzubuchen? Sie haben ja nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und wie konnte der systematische Betrug so lange unter dem Deckel bleiben? Wieso die Kon- trolle des BAV erst so spät einsetzte, ist unklar. Sie erwies sich als richtig – und hat Vorbildcharakter. Wenn sogar die Postauto AG mauschelt, sollte das andere Bundesämter dazu aufrütteln, bei der Verwendung von Steuergeldern ebenfalls genauer hinzuschauen.