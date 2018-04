Dabei haben einzelne Pflegheime längst bessere Lösungen entwickelt: Sie engagieren einen Apotheker, der den Pillenmix der Heimbewohner unter die Lupe nimmt, die Therapie besser an den Bedürfnissen des Patienten ausrichtet und die Zahl der Präparate reduziert. Die sogenannte pharmazeutische Betreuung entsprang zwar dem finanziellen Druck der Heime – die Ausgabenposten für Medikamente steigen. Doch lässt sich mit dem Modell längst nicht nur Geld sparen, sondern eben auch die Gesundheit der Patienten verbessern.

Im Kanton Wallis und in Freiburg hat sich der Vertrauensapotheker als feste Institution in den Pflegeheimen bewährt – auch finanziell. Das zeigt: Gute Ideen tauchen immer wieder auf. Anstatt also das Rad bei jedem gesundheitspolitischen Problem neu zu erfinden, lohnt es sich zuweilen, über den Tellerrand hinauszublicken und sich einzugestehen, dass es andere Kantone einfach besser machen.