Sollten Sie ein Mann sein, so sieht es derzeit ganz schlecht aus für Sie. «Männer sind grundsätzlich Vergewaltiger, Rassisten – oder eigentlich generell Müll» lese ich in einer Kolumne mit dem Titel «Die Welt dreht durch». Das Thema: die MeToo-Bewegung, inzwischen zu einer umfangreichen Diskussion über die Gleichberechtigung von Männern und Frauen geworden. Der Tenor: Schneller, als ein Mann «Fräulein, zahlen bitte!» rufen kann, ist er auch schon in die Sexisten-Falle getappt.

Glaubt man den Äusserungen einiger Zeitgenossen, so fühlen sich Männer heute mehr denn je in den Topf der pauschalen Verdächtigung geworfen. Es sei «eine beängstigende Zeit für junge Männer in Amerika», äusserte etwa US-Präsident Donald Trump. Auch der Autor bereits erwähnter Kolumne schrieb weiter: «Das Hashtag #MeToo hat nicht zum Ziel, einzelnen Betroffenen eine Stimme zu geben. Es dient vielmehr dazu, den Eindruck zu vermitteln, dass in unserer Gesellschaft pausenlos nichts anderes geschieht (als sexuelle Gewalt), und die Übeltäter stets Männer sind.»

Männer: die neuen Opfer?

Aus Angst, als blöder Anmacher zu gelten, machen Männer Frauen keine Komplimente mehr. Männer lassen ihre Bürotüre offen, wenn sie mit einer Frau alleine im Raum sind. Geflirtet wird mit der Zurückhaltung eines unbescholtenen Theologiestudenten. Bekommen pfeifende Bauarbeiter jetzt Berufsverbot? Und: Wann ist eigentlich das Recht auf Kritik abhandengekommen, Kritik am Feminismus etwa? Und vergesst die Political Correctness nicht!