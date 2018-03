In Aarau die Demonstrantinnen, in Baden die Schönheitskönigin. Der Kontrast könnte nicht grösser sein. Die Lust ist gross, sich über die Oberflächlichkeit der Misswahl auszulassen. Den Schönheitswettbewerb als nicht mehr zeitgemäss zu verurteilen. In Zeiten von #MeToo oder #vorsichtklug möchte man rufen: Hey! Frauen sind mehr als schön! Hört auf, sie im Bikini über Laufstege laufen zu lassen. Fragt sie nicht, was unter ihrem Bett liegt, sondern, welche Ideen sie haben und was ihnen wichtig ist.

Aber das wäre zu kurz gedacht. Mit dem Krönchen erfüllte sich für Jastina Doreen Riederer ein Traum. Es bedeutet ihr sehr viel, die Schweiz und den Aargau bis zur nächsten Wahl repräsentieren zu dürfen, sagt sie im Interview mit der AZ. Sie wollte das. Sie hat dafür gekämpft. Und sie darf stolz sein, dass sie es geschafft hat.

Andere Frauen wollen Politikerinnen werden. Wieder andere Lehrerin, Polierin, Bäckerin. Als Gesellschaft müssen wir dafür sorgen, dass alles für alle möglich ist. Auch wenn wir uns selber weder einen Parlamentssitz noch ein Krönchen wünschen.