CNN Money Switzerland steht in den Startlöchern. Es ist dies die seltsamste Mediengründung seit langem. Wie aus der Zeit gefallen, verspricht sie ein englischsprachiges Börsen- und Wirtschaftsfernsehen, gemacht von einer Redaktion in der Deutsch- und in der Westschweiz. Für wen eigentlich? Wie finanziert eigentlich?

Es ist schwierig, Argumente zu finden, weshalb der Sender abheben soll. Es ist ihm zu wünschen. Es ist schon der dritte Anlauf für ein Schweizer Wirtschaftsfernsehen. Der «European Business Channel», finanziert vom Kiesproduzenten Felix Matthys, endete im schnellen Konkurs. «Money 24» des Medienunternehmers Roger Schawinski kam gar nicht erst aus den Startlöchern. Bei Ersterem hiess es, das Projekt sei seiner Zeit voraus gewesen. Letzteres war zu spät, die Internet-Börsen-Blase war gerade geplatzt, als es losgehen sollte. Jetzt sollen die Zeiten ideal sein?

Die Indikatoren – ein Terminus, den die Börsenberichterstatter gerne verwenden – sprechen dagegen. Die Werbeerlöse beim Fernsehen sind gesamthaft rückläufig. Die Wirtschaftspublizistik lahmt, die Unternehmen streichen die Zahl der abonnierten Wirtschaftstitel rigoros zusammen. Und: Obwohl in den Redaktionen immer weniger Stellen für ausgewiesene Wirtschaftsjournalisten zu besetzen sind, fehlt es selbst an diesen wenigen. Die Absetzbewegung der Talente hat eingesetzt.

Vielleicht ist es aber gerade das antizyklische Verhalten, das CNN Money Switzerland zum Durchbruch verhilft. Der Sender kommt dann auf den Markt, wenn keiner daran glaubt. Nie sind Erwartungen einfacher zu übertreffen, als wenn diese gegen null tendieren. Vielleicht ist es aber nur die unerschütterliche Hoffnung, dass mit nichts leichter Geld zu verdienen ist als mit «Money».