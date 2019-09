Nach neuer Spitalfinanzierung sollten Spitäler weitgehend ohne die Defizitgarantien der Kantone auskommen. Dass immer noch 2,4 Milliarden pro Jahr ausgeteilt werden, zeigt, wie vielschichtig die Probleme in der Spitalpolitik sind. Angefangen bei veralteten Tarifen, welche die Kosten nicht decken, über neue Regeln für die Spitäler wie Mindestfallzahlen oder ambulante Listen bis hin zu falschem Prestigedenken: dass etwa jedes grössere Spital eine eigene Abteilung für Bauchchirurgie beitreiben muss.

An was hapert eine bessere Spital­politik? In den Verwaltungsräten der Spitäler fehlt allzu oft die Weitsicht: Dass viele Spitäler die ambulante Entwicklung verschlafen und in neue Bettentürme investiert haben, ist nur ein Problem. Auch wird das Angebot zu wenig an der Nachfrage und an der Konkurrenz ausgerichtet. Gleichzeitig fehlt es den Kantonsregierungen an Mut zur Ehrlichkeit: Die Versorgungsplanung ist viel zu grosszügig, das Angebot übersteigt die Nachfrage. Deshalb kämpfen so viele Häuser krampfhaft um Patienten – und damit ums Überleben. Das führt zu hässlichen Auswüchsen: Ärzte werden in die wirtschaftliche Verantwortung gezogen und erhalten Boni, wenn sie mehr operieren – auch wenn das nicht nötig wäre. Und wo die Einnahmen trotzdem nicht reichen, muss eben der Staat als Financier einspringen.

Ja, ein Spital schliessen oder es umfunktionieren ist politisch heikel, weil die Bevölkerung sich dagegen wehrt. Dabei wäre genau da ebenfalls mehr Ehrlichkeit gefragt: Wer eine schwere Operation vor sich hat, geht nicht ins Regionalspital, er geht zur Koryphäe.