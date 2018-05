Tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft gestern Dienstag einen Mann aus Bremgarten befragt, der bei der Aktion auf-gegriffen wurde. Ob dieser an den Ausschreitungen in Hamburg beteiligt war und welche Verbindung er zum Kuzeb hat, ist bislang nicht bekannt. Sollte sich bei den Ermittlungen zeigen, dass der Mann zu den G20-Chaoten zählt, muss er auch bestraft werden. Verantwortlich wäre in diesem Fall aber nur der Aktivist als Privatperson, nicht die Betreiber des Kulturzentrums Bremgarten.