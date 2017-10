Nach Österreich fahren zwar viele Schweizer in die Ferien. Sie kennen die dortigen Pisten und die Songs von Andreas Gabalier. Aber die Politik – die lässt sie kalt. Das ändert sich gerade: Der neue Polit-Star Sebastian Kurz ist wegen seines jugendlichen Alters (er ist erst 31) hierzulande fast so bekannt wie Hermann Maier oder Marcel Hirscher. Er kaperte die eben noch darbende Österreichische Volkspartei (ÖVP) – das Pendant zur Schweizer CVP – und hat beste Chancen, nach den Wahlen vom Sonntag Kanzler zu werden. Fasziniert verfolgen Schweizer Mitte-Politiker den Aufstieg. CVP-Präsident Gerhard Pfister sagte, seine Partei könne von ihm lernen.

Was macht Kurz erfolgreich? Vor allem seine harte Flüchtlingspolitik. Er wetterte gegen die Willkommenskultur Angela Merkels, verbot die Burka und setzte eine Obergrenze für Asylbewerber durch. Er tat das, was die rechte FPÖ seit langem forderte. Prompt überholte die ÖVP die FPÖ in den Umfragen. Ähnliches haben in der Schweiz auch FDP und CVP schon versucht, auf deren Kosten die SVP seit den 1990er-Jahren immer stärker wurde. Es klappte nicht: Wenn die Mitte-Parteien Positionen der SVP übernahmen, schadete ihnen das am Ende nur. Die Schweizer wählten dann erst recht das Original – die SVP.

Österreich tickt anders. Die Wähler sind sprunghafter, und sie mögen schillernde Männer; Schweizern hingegen sind wendige Selbstdarsteller suspekt. Zudem wird die FPÖ zu Unrecht mit der SVP gleichgesetzt. Die FPÖ hat eine braune Vergangenheit, die Wähler wenden sich darum schnell wieder von ihr ab, wenn es – wie jetzt in der Gestalt von Sebastian Kurz – eine bürgerliche Alternative gibt. Mit dem Kurz-Rezept der SVP das Wasser abgraben zu wollen: Das wird in der Schweiz kaum funktionieren.