Emmanuel Macron hat sein Präsidentenamt mit einer Wette verbunden: Wetten, dass die EU funktioniert, wenn man sie nur zu Ende baut? In den letzten Monaten sind seine Gewinnchancen jedoch merklich gesunken. Einerseits haben reaktionäre Kräfte wie Ungarns Viktor Orbán Oberwasser.

Andererseits ist in Deutschland die Lust zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion merklich abgeflaut. Denn seitdem mit Olaf Scholz ein Sozialdemokrat das Finanzministerium in Berlin führt, fühlt sich vor allem der rechte CDU-Flügel im Bundestag kaum mehr in die Pflicht genommen. Da hilft es offenbar auch wenig, dass das Europa-Kapitel im Koalitionsvertrag an erster Stelle steht. Zudem ist die Autorität von Kanzlerin Merkel angekratzt; sie kann Entscheidungen nicht mehr so einfach durchdrücken.