Wunsch und Wirklichkeit sind nicht immer leicht auseinanderzuhalten. Dass der Wunsch manchmal hinter der Realität zurücktreten, zumindest aber an sie angepasst werden muss, ist eine Forderung, die in der Wunschgesellschaft zunehmend unbegreiflich wird.

So ist der Wunsch, mehr zu sein, als man ist, längst kein pathologischer Einzelfall mehr, sondern zum Standard geworden, der mit lauter Selbstverständlichkeit verkündet wird. Dem Schlachtruf «Ich will» ist es egal, ob ihm Fakten entgegenstehen: So richtig lebendig fühlt sich heute erst, wer unlimitiert wünschen kann.

Für das Bedürfnis, Teile der Wirklichkeit auszublenden, gibt es seit einiger Zeit das schöne Wort «Pippi-Langstrumpf-Syndrom» («ich mach mir die Welt, widewide-wie sie mir gefällt»). Warum sich die Bezeichnung gegenüber dem geläufigeren «postfaktisch» nicht durchgesetzt hat, ist unbekannt. Vielleicht weil sie eine eher kindlichunschuldige Form der Wirklichkeitsverdrängung darstellt.

Apropos Pippi Langstrumpf: Weil das Wort «Negerkönig» in einer Pippi-Langstrumpf-Lesung in Gegenwart von Kindern laut ausgesprochen wurde, kam es in Schweden kürzlich zu einer Anzeige. Die Kinder seien in Gefahr gebracht worden, hiess die Begründung. Das ist nun wiederum postfaktisch.