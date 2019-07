Pro: Feiern geht auch ohne Politiker-Reden, Rütli, und Schweizer Psalm

Man muss kein überzeugter Eidgenosse, kein glühender Patriot, kein verblendeter Nationalist sein, um dem 1. August Positives abgewinnen zu können. Man muss nicht aufs Rütli pilgern oder den Schweizer Psalm singen. Und man kann sich auch die Auftritte von Karin Keller-Sutter, Christoph Blocher, Hanspeter Trütsch, Kariem Hussein und allen anderen sparen, die vor Festbänken und Plastikfähnli auf Kiesplätzen landauf landab grosse Reden schwingen.

Es ist ein bisschen wie Geburtstag feiern: Die einen veranstalten eine riesige Fete, andere stossen einfach mit der Familie an – und wieder andere verbringen den Tag, als wäre es ein ganz gewöhnlicher. Daran ist nichts schlecht. «Jeder tut's auf seine Weise», singt Till Lindemann von Rammstein. Das gilt auch für den 1. August.

Leider gilt aber für den Schweizer Nationalfeiertag das, was gemeinhin oft zu beobachten ist in diesem Land: Spass und Ausgelassenheit sind a priori suspekt. Wenn die Feierlichkeiten dann – oh Schande – gar noch mit gewissen Emissionen (Stichwort Lärm) verbunden sind, dann ist die Toleranzgrenze schnell erreicht.

Oder aber, man stellt alle, die einen Vulkan anzünden, in eine patriotisch-nationalistische Ecke und argumentiert gegen den vermeintlich falschen Nationalstolz. Kann man denn nicht einfach Spass haben, ohne stolz sein zu müssen? Oder anders gefragt: Muss man strenggläubiger Christ sein, um zu Hause einen Christbaum aufzustellen? Natürlich nicht.

In Italien und Deutschland – den Ländern meiner Vorfahren – ist das Verhältnis zum eigenen Nationalfeiertag entspannter, trotz (oder gerade wegen?) der ungleich heikleren jüngeren Vergangenheit. In Italien feiert man am 25. April die Festa della Liberazione, die Befreiung des Faschismus. Und am 1. Juni die Gründung der Republik. In Deutschland erhellt Feuerwerk am 3. Oktober den Nachthimmel – dem Tag der Deutschen Einheit. Wer dort feiert, wird kaum mit Vorwürfen zu falscher Heimatliebe oder Lärmklagen eingedeckt.

Nein, ich singe den Schweizer Psalm nicht. Ich pilgere auch nicht aufs Rütli. Und ich schenke mir auch all die Politiker-Reden zur Lage der Nation. Wir feiern im Garten – und schieben eine Pizza in den Holzofen. Viva la Svizzera!

Contra: Übertriebener Nationalstolz und die immergleichen Feiern