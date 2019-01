Soll ich jetzt wirklich auch noch über das Rahmenabkommen schreiben? Mich nervt, dass in der öffentlichen Debatte einige Grundtatsachen aus ideologischen Gründen einfach ausgeblendet werden.

Herr Köppel hat ja am Samstag an der SVP-Delegiertenversammlung wieder zugeschlagen: Das Rahmenabkommen sei «ein einseitig diktiertes Machwerk», ein «Vertrag der Unterwerfung», die EU wolle die Schweiz «eingemeinden». Wie kann ein intelligenter Mensch die Tatsachen derart auf den Kopf stellen? Glaubt der, was er da sagt, oder macht er einfach Wahlkampf?

Wir sind es, die etwas wollen

Tatsache ist doch: Bei den bilateralen Verträgen, welche durch das Rahmenabkommen auf eine institutionelle Basis gestellt werden sollen, geht es um die Teilnahme der Schweiz am Binnenmarkt der EU, nicht um eine Teilnahme der EU am Binnenmarkt der Schweiz. Wir wollen also etwas, nicht «die andern».

Es steht uns frei, an diesem Binnenmarkt nicht teilzunehmen; in der SVP gibt es ja eine starke Strömung in diese Richtung (ob die Partei die Folgen des Abseitsstehens verantworten würde, steht auf einem anderen Blatt). Aber wenn wir teilnehmen, haben wir uns Regeln zu unterziehen. Das ist überall auf der Welt so.

Daher ist es auch nicht abwegig, wenn gewisse für den Binnenmarkt grundlegende Fragen in letzter Instanz durch dessen Gericht (EuGH) ausgelegt werden. Gemäss Experten sind die allermeisten Punkte der «dynamischen Rechtsübernahme» ohnehin bloss technischer Natur. Ein Binnenmarkt funktioniert nun mal nur bei harmonisierten Bedingungen.