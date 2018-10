Ein Whistleblower ist jemand, der in seinem Umfeld einen Missstand aufdeckt und dafür negative Konsequenzen in Kauf nimmt. Er hat die Seiten gewechselt und begibt sich dadurch in Widersprüche. Er kämpft, weil es ihm ums Prinzip geht.

Rudolf Elmers Bilanz fällt bescheiden aus. Der Missstand, auf den er hinwies, stiess auf wenig Interesse, da er in den Grundzügen schon bekannt war. Er dokumentierte das Steuerversteck der Zürcher Privatbank Julius Bär auf den Cayman Islands, doch das hatte kaum Folgen. Sein Verdienst ist einzig, dass er zum Durchbruch der Whistleblower-Plattform Wikileaks beigetragen hat.