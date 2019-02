Bereits seit 2014 zahlt die AHV mehr Renten aus, als sie Beiträge einnimmt. In guten Börsenjahren übertünchen die Renditen des AHV-Fonds die strukturellen Probleme des wichtigsten Sozialwerkes. Diese sind: die demografische Entwicklung und die alternde Bevölkerung. In den zwei vorangegangen Jahren fiel die Rechnung des AHV-Fonds dank den Kapitalmärkten positiv aus. 2018 war die Börse keine Hilfe: Die finanziellen Probleme treten mit voller Wucht zutage. Der AHV-Fonds muss jeden Monaten Vermögenswerte in der Höhe von 125 Millionen Franken veräussern, um die Liquidität zum Ausbezahlen der Renten sicherzustellen.

Just jetzt beginnt der Abstimmungskampf um den AHV-Steuer-Deal, der im Mai an die Urne kommt. Die Unternehmenssteuerreform wird mit einem Zustupf für die AHV verknüpft. Zusätzliche Lohnbeiträge und Bundesmittel sichern zwei Milliarden pro Jahr. Die Vorlage ist umstritten. Von ganz Links wegen des Steuerteils. Von GLP und SVPwegen der Verquickung zweier unterschiedlicher Themen und den Zusatzmitteln für die AHV.