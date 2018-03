Sie haben es wohl gar nicht mitbekommen. Sooo schnell haben die Berner am Sonntagabend ihre kantonalen Wahlen ausgezählt, dass der Spuk kaum begonnen schon zu Ende war.

Warum das eine Meldung wert ist? Zwischen 20 Uhr und Mitternacht waren die Resultate im Voraus angekündigt worden. Doch bereits um 20.22 Uhr verkündete die Staatskanzlei auf Twitter das Schlussresultat der Grossratswahlen 2018 mitsamt ersten Auswertungen. Rekord. Oder zumindest rekordverdächtig schnell für Berner Verhältnisse. Hat doch der Kanton bei Wahlen und Abstimmungen jüngeren Datums seine Wählerinnen und Wähler – und nicht selten die ganze Schweiz (und mit ihr die Redaktionen dieses Landes) – bisweilen um Stunden hingehalten. Weil in irgendeiner Kleinstgemeinde die Übermittlung streikte oder beim Weiterleiten der Resultate aus dem weitläufigen Kanton in der Zentrale ein Fehler entdeckt wurde. Denn noch immer teilen rund ein Dutzend bernische Gemeinden ihre Wahl- und Abstimmungsresultate dem Regierungsstatthalter auf Papier mit (der diese dann ins Rathaus in Bern weiterleitet) und die Gemeinden erfassen die Stimmen in unterschiedlichen Computerprogrammen.

Aber eben. Wir werfen gerne alle unsere Vorurteile und Planungen und Eventualplanungen in der Redaktion über Bord und gewöhnen uns an schnelle Berner.