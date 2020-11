Schwacher Sieger, miserabler Verlierer: Amerika, was ist aus dir geworden?

Am Ende zählt, wie im Sport, nur das Resultat: Joe Biden ist der 46. US-Präsident. Aber überzeugend fällt sein Sieg nicht aus, die Erwartungen waren höher, nach vier Jahren Trump-Wahnsinn hätte Biden viel deutlicher gewinnen müssen. Ein starkes Mandat sieht anders aus, und ein Programm des Aufbruchs hat der 77-Jährige ohnehin nicht zu bieten.

Hinzu kommt, dass Bidens Demokraten den Senat nicht zurückerobern konnten und im Repräsentantenhaus gar Sitze einbüssten. Vor diesem Hintergrund ist Bidens Versprechen, Amerika wieder zu einen, zwar löblich, in diesem tief gespaltenen Land aber eine fast unmögliche Mission.

Sportsfreund Donald Trump hasst nichts so sehr wie Verlierer, und deshalb weigert er sich verzweifelt, das Resultat anzuerkennen. Nichts deutet auf Wahlbetrug hin, von dem Trump spricht und für den er keinerlei Hinweise liefert.

Wer holt Trump aus seiner Märchenwelt zurück?

Der Noch-Präsident hat das Recht, Nachzählungen zu verlangen, aber die Stimmenunterschiede in den Wackelstaaten sind zu gross, als dass das Endergebnis noch kippen könnte. Ein letztes Mal krallt sich Trump in seinem Paralleluniversum an den selbst fabrizierten alternativen Fakten fest. Seine Familie und die Republikanische Partei haben nun die anspruchsvolle Aufgabe, dem Präsidenten die Realität des Unausweichlichen beizubringen, ihn wie ein Kind aus der Märchenwelt zurückzuholen.