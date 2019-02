Aufgebrezelt, aufgedonnert und aufgetakelt stehen sie da, strahlen auf dem roten Teppich um die Wette und werfen sich im Blitzlichtgewitter in Pose. Dieses Wochenende feiert sich die Schweizer Musikszene im ehrwürdigen KKL Luzern an der Verleihung der Swiss Music Awards, dem wichtigsten Musikpreis des Landes. Es ist der Auftritt der Erfolgreichen und gleichzeitig die Parade der Braven und Angepassten. Das KKL wird heute zur Insel der Seligen.

Dabei ist die Welt im Dauerkrisenzustand. Seit dem Ende des Kalten Krieges war die Situation nie mehr so prekär. Dementsprechend gross ist die Verunsicherung in der Bevölkerung. Ohnmacht breitet sich aus. Jeder misstraut jedem – vor allem denen da oben. Der Protestkatalog wird grösser und grösser, die Wut steigt und macht sich Luft in Demonstrationen. Hunderttausende gehen seit gut einem Jahr in den westlichen Hauptstädten auf die Strasse und verschaffen ihrem Unmut Ausdruck. Auch in der Schweiz, wo die Jugendlichen von der Protestwelle erfasst worden sind.