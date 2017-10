Die Schweizer leben im Schlaraffenland: Sie können Spital und Krankenkasse wählen, haben im Krankheitsfall Zugang zu den besten Ärzten und neusten Technologien. Das viel gefeierte «freiheitliche Gesundheitssystem» hat aber auch eine Kehrseite. Falsche Anreize sowie Akteure, die ihre eigenen Interessen verfolgen und sich nicht den Kosten verpflichtet fühlen, lassen die Gesundheitsausgaben aus dem Ruder laufen. Bereits 2016 haben wir die 80 Milliarden Franken überschritten. Jährlich kommen ein paar Milliarden dazu. Tendenz: in gleichem Ausmass steigend.

Der Bundesrat hat nun eine Reihe von Massnahmen auf dem Tisch, um das Wachstum zu dämpfen. Es ist richtig, wenn auch etwas spät, sich den Gesundheitskosten anzunehmen. Nicht nur die Prämienzahler, auch die öffentlichen Haushalte ächzen unter der zunehmenden finanziellen Last. Dabei geht es nicht darum, die Qualität abzubauen. Der am Mittwoch veröffentlichte Expertenbericht macht deutlich, dass viel Luft im System ist.

Diese Luft muss raus. Doch offensichtlich trauen die Experten es den Leistungserbringern, Kantonen und Versicherern nicht zu, das Kostenwachstum in den Griff zu kriegen. «Eine Kostenverantwortung fehle», so die Experten. Also muss der Staat her und Regeln aufstellen, Globalbudgets diktieren und neue Entschädigungssysteme auferlegen. Auch wenn nicht alle 38 Massnahmen der Experten sich als sinnvoll erweisen: Klar ist, dass die Selbstlüge des freiheitlichen Gesundheitssystems entlarvt ist.