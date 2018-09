Wie schnell muss man auf ein SMS antworten? Forscher von Google sind dieser Frage in einer Studie nachgegangen – und haben herausgefunden, dass es bereits nach 20 Minuten als unhöflich angesehen werden kann, wenn der Angeschriebene nicht antwortet. Da steigt natürlich der Druck. Wer höflich sein will, der checkt am besten sein Smartphone im Minuten-, wenn nicht gar im Sekundentakt (was natürlich durchaus im Interesse von Google ist). Noch grösser als bei einem SMS ist der Druck bei einer Whatsapp-Nachricht. Je nach Einstellungen kann der Sender bekanntlich erkennen, ob seine Nachricht bereits gelesen worden ist oder nicht. Und wer Zeit zum Lesen hat, der soll gefälligst auch antworten! Subito!

Natürlich könnte der soziale Druck einen dazu verleiten, alle Nachrichten so schnell wie möglich mit der erstbesten Antwort abzuarbeiten. Was aber nicht unbedingt höflich ist, da der Sender bald erkennt, dass er mit einer raschen Antwort abgespeist wird. Wäre es da nicht besser, bis am Abend zu warten, dafür eine fundierte Antwort zu liefern? Schwieriger ist das allerdings bei Snapchat, wo sich gelesene Nachrichten automatisch löschen. Wer da nicht sofort antwortet, riskiert, dass der Sender gar nicht mehr weiss, was er gefragt hat. Schliesslich soll ja unsere Gesellschaft längst an «digitaler Demenz» leiden.