Die Senioren werden zunehmend zum Thema in den Medien: Die CH-Media-Zeitungen publizierten kürzlich zwei Schwerpunkte: einen zum Rekord an Seniorenlisten bei den Nationalratswahlen, einen zum neuen Buch von Philosoph Ludwig Hasler «Für ein Alter, das noch was vorhat».

Es ist offensichtlich: Politik und Wirtschaft unterschätzen sträflich die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den künftigen Arbeitsmarkt, das Sozial- und Gesundheitswesen.

Um die Herausforderungen zu erkennen, braucht es erst einmal Forschung. Gegenwärtig wird in Innovationen im Alterssektor viel zu wenig investiert.

Die Einrichtung zusätzlicher Lehrstühle für Gerontologie wäre zielführend. Würde in die Sturzprophylaxe annähernd so viel investiert wie in die Verkehrssicherheitskampagnen (im Umfang von rund 20 Mio. Franken pro Jahr), könnten erheblich mehr folgenschwere Stürze, Gesundheitskosten, in der Folge Langzeitpflege und massive Einbussen bei der Lebensqualität vermieden werden.

Bei den Stürzen spielt etwa die völlig ungenügende Durchsetzung der Treppensicherheit mit beidseitigen Handläufen, guter Beleuchtung sowie deutlich markierter erster und letzter Stufe eine wesentliche Rolle. Bei der Architektur geht Ästhetik leider vor Sicherheit.

Die starre Pensionierungsgrenze von 65 Jahren ist überholt

Wissenschaftlich unbestritten ist, dass Menschen, die keine Aufgaben mehr haben, schneller krank werden. Dabei wären ältere Mitarbeitende auch für Firmen ein Gewinn! Sie sind zumeist Kompetenzträger, loyale, verantwortungsbewusste, zuverlässige und wertvolle Mitarbeitende.

Frühpensionierungen kann sich die Gesellschaft nicht mehr leisten. Wir haben immer noch die 1948 eingeführte starre Pensionierungsgrenze bei 65 Jahren, obschon wir seit dieser Zeit annähernd 7 Jahre länger und viel gesünder leben. Weder die Forschung noch die Wirtschaft bemühen sich, das Potenzial älterer Mitarbeitenden ihren Fähigkeiten und Kompetenzen angemessen und flexibel länger einzusetzen.