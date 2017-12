Wer die Sozialwerke prellt, soll bestraft werden. Nur ist es nicht immer einfach, einen Missbrauch auch nachzuweisen. Der Ständerat ist deshalb drauf und dran, den Sozialversicherungen grösseren Spielraum bei der Überführung von Betrügern einzuräumen. Aus dem Bauch heraus erscheint das richtig. Doch im Detail geht die Vorlage viel zu weit. Die Kommission will den Detektiven erlauben, IV-Bezügern bis in die Stube nachspionieren und sie mit GPS-Trackern verfolgen zu dürfen – und zwar ohne dafür eine Bewilligung einer behördlichen Instanz einzuholen.

Die Kommission nimmt in Kauf, dass die Privatsphäre unbescholtener Bürger damit massiv verletzt wird. Absurderweise kennt sogar die verdeckte Überwachung von Verbrechern und Terroristen höhere gesetzliche Hürden, als dies bei Versicherungsbetrug nun vorgesehen ist: Die Polizei braucht eine richterliche Bewilligung, und dem Nachrichtendienst muss der VBS-Chef das OK geben, um Peilsender verwenden zu dürfen.

Es geht nicht darum, Versicherungsbetrug kleinzureden. Doch bei Eingriffen in die persönliche Freiheit sind klare Grenzen zu setzen: Lässt das Parlament den Versicherungsdetektiven freien Lauf, muss bald jeder fürchten, dass ihm nachspioniert wird. Niemand ist vor Unfall oder Krankheit gefeit. Der Eingriff in die Privatsphäre ist auch unverständlich, weil mildere Massnahmen unbestritten sind. Über Bildaufnahmen in der Öffentlichkeit liessen sich bereits in der Vergangenheit viele Missbrauchsfälle aufklären. Der Ständerat täte also gut daran, mehr Augenmass zu halten.