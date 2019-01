Weshalb also hat der Fall Magnitz eine derartige mediale Aufblähung erlebt, dass die «Süddeutsche Zeitung» diese Woche ernsthaft fragte, ob eine «Wiederkehr der Weimarer Verhältnisse» drohe? Jener Zeit also, während der in Strassen- und Saalschlachten zwischen Linken und Rechten Hunderte ihr Leben verloren und die in die braune Diktatur der Nazis mündete?

Drei Motive lassen sich für diese Debatte identifizieren. Alle drei muss man hinterfragen.

Erstens passt der Fall Magnitz in die Metaerzählung, dass es in Deutschland nun nach vielen Jahren der Stabilität zu einem fundamentalen politischen Umbruch komme. Gewiss, die Regierung Merkel steht im Herbst, das deutsche Parteiensystem hat einen dramatischen Umbau hinter und womöglich vor sich. Seit dem Flüchtlingssommer 2016 wird das Knirschen im deutschen Politikbetrieb stets lauter. Der rechte Rand deutet dies gerne übereifrig als Vorboten eines radikalen Umsturzes. Eine Eskalation der Gewalt würde in dieses Bild passen.

Allerdings: Das sind Wunschträume einiger verirrten Rechtsaussenpublizisten. Deutschland ist eine verlässliche Demokratie mit funktionierenden Institutionen und einer brummenden Wirtschaft, kein Staat am Rande des politischen Zusammenbruchs.