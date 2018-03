Gerade eben macht die versammelte Schweizer Rüstungsindustrie wieder Druck auf Bundesrat und Parlament: Diese sollen die Regeln für die Kriegsmaterialausfuhr erneut lockern. Die letzte Lockerung, vor einigen Jahren durchgepaukt, hat zu wenig gebracht. Die Waffenindustrie sieht sich im Vergleich zu ihrer internationalen Konkurrenz noch immer im Nachteil. Jetzt wollen die Schweizer Rüstungsfirmen auch in Länder liefern können, in denen ein bewaffneter interner Konflikt herrscht. Und Bürgerkriegsländer, das versteht sich von selbst, sind Boommärkte für Rüstungsgüter.

Der Bundesrat, so heisst es, hat in seiner neuen Zusammensetzung ein offenes Ohr für dieses Anliegen der Waffenbranche. Einmal abgesehen vom Zynismus derartiger Politik. Wie war das doch gleich mit der Neutralität? Ist die Schweiz nur dann neutral, wenn es nicht um das Geschäft geht, um Einnahmen und Arbeitsplätze?

Je mehr die Schweiz ihre Kriegsmaterialgesetze lockert, desto mehr manövriert sie sich in den Widerspruch. Mit jeder Waffe, die die Schweiz an potenzielle Kriegsherren exportiert, verliert sie ein Stück ihrer Neutralität.

Noch schlimmer ist es, wenn der Staat diese Waffen selbst produziert und exportiert. Das zeigt jetzt auch die Russenaffäre um die Ruag. Selbst wenn die Rüstungsschmiede einfach nur Opfer eines geldgierigen Angestellten wurde, so schleckt es doch keine Geiss weg: Dass der Staat selbst in diesem Exportgeschäft mitmischt, beschädigt das internationale Image der Schweiz. Wie soll sich ein solches Land noch glaubwürdig für Konfliktbeilegung einsetzen, was sind seine «guten Dienste» noch wert?

Konsequent für ein neutrales Land wäre, sich vollständig aus Waffenexporten herauszuhalten. Aber im Minimum müssen Bundesrat und Parlament dafür sorgen, dass der Staatsbetrieb Ruag nicht mehr in diesem Geschäft mitmischt. Die Aufteilung der Ruag, wie sie unter Verteidigungsminister Guy Parmelin eingeleitet wird, ist deshalb ein Schritt in die richtige Richtung. Die Bundes-Ruag soll nur noch das tun, was für die Schweizer Sicherheitspolitik nötig ist. Waffenexporte gehören nicht dazu. Aus diesem Geschäft muss sich der Staat verabschieden.