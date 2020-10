Was nützen Masken draussen an der frischen Luft?

Während am Anfang der Pandemie noch unklar war, welches die häufigsten Übertragungswege von Sars-cov-2 sind, weiss man inzwischen mehr darüber. Die Beschleuniger der Pandemie sind sogenannte Super-Spreader, also Leute, die eine extrem hohe Virenlast haben und gleichzeitig sozial sehr aktiv sind, das heisst, viele Leute zum Gespräch treffen oder sich an Anlässen mit vielen Leuten in geschlossenen Räumen aufhalten.

Dort können sich die Viren in kleinsten, schwebenden Partikeln, den Aerosolen, im Raum anreichern. Aktuell geht man davon aus, dass man sich ab rund 1000 eingeatmeten Viren ziemlich sicher mit der Krankheit infiziert.

Draussen können sich Aerosole nicht anreichern, sie verteilen sich innert Sekunden. «Im Freien ist der einzige Weg, sich anzustecken – abgesehen von der Schmierinfektion via Hände – dass man grössere Tröpfchen einatmet», sagt Michael Riediker, Aerosolexperte vom Schweizerischen Zen­trum für Arbeits- und Umweltgesundheit SCOEH in Winter­thur. Grössere Tröpfchen über 100 Mikrometer atmet man ein, wenn man anderen Leuten näher als eineinhalb Meter kommt und diese sprechen. Das Risiko steigt, wenn laut gesprochen wird, wie dies an Apéros im Freien schnell der Fall ist.