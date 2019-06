Die Klimadebatte macht der Politik allmählich Dampf, viele neue Massnahmen sollen die alten Ziele erreichen helfen. Diese stehen seit Jahrzehnten in der Bundesverfassung und in internationalen Verpflichtungen – der Schutz der Natur und die Erhaltung der Lebensgrundlagen. Doch offensichtlich hinkt die Politik den Realitäten hinterher, wie seinerzeit beim Überdüngen der Seen mit Phosphat, dem Sauren Regen oder dem Ozonloch.

Immerhin konnten diese Gefahren mit strikten Vorgaben und dem Verzicht auf Giftstoffe noch abgewendet werden. Die aktuellen Bedrohungen sind Treibhausgase und Feinpartikel, Verlust an Biodiversität, Mikroplastik und Giftstoffe in Luft, Boden und Wasser, Raubbau an Tropenwäldern und Zerstörung der Meere durch Überfischung, Abwässer und Vermüllung. Das Klima steht wegen herzergreifender Bilder hungriger Eisbären im Vordergrund; die übrigen Umweltbereiche sind aber ebenso wichtig und in enger Wechselwirkung.