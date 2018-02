Viel verpufft in der Administration, zu wenig wirkt in die Sache. Als Finanzfachmann leuchtet ihm nicht ein, dass privatwirtschaftliche Managementtechniken kaum in der öffentlichen Verwaltung angewandt werden.

Mehr Geld zurück für Leistungen an Bürgerinnen und Bürger, weniger für die Verwaltung der Leistungen, das war und ist sein Traum. Als Einzelmaske lancierte er darum eine Initiative, bei der ich ihm ein wenig helfen durfte: 7 statt 9 Stadträte in der Stadt Zürich, ein erster Schritt für mehr Geld für Zürich und weniger Geld für die Verwaltung.

Zwei Stadträte weniger sind ja nicht bloss 13-mal zwei Monatslöhne. Durch das Zusammenlegen von Departementen und Dienstabteilungen können Schnittstellen und Doppelspurigkeiten eliminiert werden.

Mein Freund schaffte die nötigen Unterschriften. Das Echo der Beamten, Parteien und des Zürcher Stadtrats kam umgehend: Geht nie und nimmer! Unmöglich! Blöde populistische Sparübung! Fötzelidee! Kostet mehr, als dass es bringt!

Gestatten Sie uns an dieser Stelle einen kurzen Abstecher in die Arbeitsweise der Verwaltung einer Gemeinde, ganz egal ob Frick oder Zürich, Schwaderloch oder Kaiseraugst:

Der britische Soziologe C. Nortcote Parkinson hat schon vor einem halben Jahrhundert mit Untersuchungen über die Dynamik der öffentlichen Verwaltung festgestellt, dass die Dynamik einzig in der Ausdehnung des Personals liegt. Arbeit, so Parkinson, basiert demnach auch in öffentlichen Amtsstuben auf drei Pfeilern:

1. Arbeit dehnt sich genau in dem Mass aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht, das heisst, man chüngelet bis Matthäus zum Letzten.

2. Die Angestellten wollen noch mehr Angestellte, aber bitte nicht als Vorgesetzte, sondern als Untergebene, weil sie sich selbst für viele Arbeiten als überqualifiziert halten.

3. Die Angestellten verschaffen sich gegenseitig Arbeit. Parkinson schätzte, dass die jährliche Zunahme des Personals ohne Rücksicht auf die Variation der Arbeitsmenge bei rund sechs Prozent liegt. Eine Verwaltung mit knapp 15 Nasen heuert also Jahr für Jahr eine zusätzliche Kraft an – bei tupfgenau gleich viel Arbeit wie im letzten Jahr!

Sie glauben mir nicht?

Bitteschön: Seit Jahr und Tag gibt es Arbeitsvorschriften in der Schweiz. Die müssen auch von Anbietern aus dem Ausland eingehalten werden. Geht also nicht, wenn Maler Pinselstrich aus dem Hotzenwald in Schweizer Stuben Überstunden schiebt. Liegt nicht drin, dass Meister Holz aus Lörrach seinen Schreinergesellen zum Schandlohn in der Schweiz ackern lässt.

Wird der Unternehmer erwischt, dann gibt’s für Ersttäter eine Abmahnung, danach eine Busse. Und die schickte bislang, wenn wir mal annehmen, der deutsche Dumpinghandwerker sei wegen übler Taten im Fricktal gebüsst worden, der Kanton Aargau an Meister Holz oder den Chef vom Pinselstrich.

Damit ist es nun vorbei, beschloss das Seco, unser Staatssekretariat für Wirtschaft in Bern. Womit wir flugs wieder bei «3.» wären: Die Angestellten verschaffen sich gegenseitig Arbeit.

Im Dezember letzten Jahres verbot der Bund nämlich diese Praxis. Auch der Aargau darf Meister Holz und Firma Pinselstrich keine Rechnungen mehr direkt schicken, weil dies einem «verbotenen hoheitlichen Akt» gleichkomme.

Darauf muss erst mal einer kommen, der nicht Beamter ist.

Fortan müssen die Kantone die Busse an Meister Holz oder Chef Pinselstrich zuerst nach Bern schicken. Im Seco werden diese Bussen oder Abmahnungen zuerst nach Land sortiert und dann von Bern der jeweiligen Botschaft zugesandt – im Fall von Holz und Pinselstrich also der Schweizer Botschaft in Berlin.

In der Ambassade werden die Briefe sortiert und an die richtige Behörde weitergeleitet. Und dieses deutsche Amt – im Fall von Holz und Pinselstrich wohl das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau – schickt die Busse oder Abmahnung dann noch ans zuständige Ordnungsamt, von wo der Bussbescheid endlich nach Lörrach oder in den Hotzenwald spediert werden kann.

Was lernen wir daraus?

Nur wer zu wenig zu tun hat, kommt auf nichtsnutzige Ideen.

PS: In Zürich geschehen neuerdings Wunder. Die bürgerlichen Parteien und die Grünliberalen stehen mittlerweile hinter dem Anliegen, sogar die Neue Zürcher Zeitung adelte die Absicht hinter der Initiative meines Freundes: «Schrumpfkur schafft Schlagkraft». Eine knappe Mehrheit der Befragten des NZZ-Politbarometers würde heute die Initiative annehmen, die demnächst im Gemeinderat behandelt wird.