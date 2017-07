Natürlich ist alles ein bisschen flau. Was es heisst und ob wir überhaupt schon im Anthropozän leben, ist umstritten. Und die G20 wird nie behaupten, sie sei auch nur «eine Art Weltregierung», ja sogar das aktuelle Setting von 19:1 könnte unterstreichen, dass genau das nicht gemeint sein kann. Aber schon der Gedanke ans Anthropozän und die Idee, dass die 20 mächtigsten Industrienationen – oder deren Führer – irgendetwas mit der Welt als Ganzem zu tun haben könnten, reicht aus, um sich zu fragen, wie denn «die Menschheit» mit dieser «Weltaufgabe» umgehen sollte.

Zuerst: Anthropozän – das Zeitalter, das der Mensch bestimmt, – ist mehr als eine geologisch-archäologische Epochenbezeichnung. Die Bezeichnung beinhaltet eine Einsicht und die Einsicht zieht eine Verpflichtung nach sich. Die Einsicht ist, dass der Impact der «Menschheit» unübersehbar und gewissermassen irreversibel geworden ist. Und es ist schwer abzuweisen, dass daraus auch eine Verantwortung resultiert. Die «Welt» ist jetzt gleichzeitig unser Schicksal und unsere Aufgabe.

Max Frisch schrieb «Der Mensch erscheint im Holozän», aber mit Erdzeitaltern oder -epochen operieren sonst die Geologen und Archäologen. Wenn sie mit ihren Hämmerchen in den Gesteinsschichten herumklopfen, identifizieren sie Spuren, welche typisch für die jeweiligen Epochen sind. So werden Archäologen in ferner Zukunft ihr Hämmerchen schwingen und «Anthropozän» murmeln. Die Frage, was sie das murmeln lässt, ist matchentscheidend. Was sind die Spuren des Anthropozäns? Wann ging es los?

Ein Problem zu konzeptualisieren, zeigt auch, wie wir es lösen wollen

Die Art und Weise, wie wir ein Problem konzeptualisieren – es in Begriffe fassen –, hat schon viel damit zu tun, wie wir es lösen wollen. Unübersehbar für die Archäologen der Zukunft wird sicher sein, dass ab 1945 vermehrt Radionukleide auftreten. Aber das Atomzeitalter mit dem Anthropozän zu identifizieren, macht wenig Sinn. Beliebter ist, es mit «der Industrialisierung» beginnen zu lassen: Kohle und Dampfmaschine. Einige schlagen sogar vor, die Schwelle bei 10'000 v. Chr. zu sehen: Als der Mensch sesshaft wurde und zu pflanzen und zu züchten begann. Allen diesen Versuchen gemeinsam ist, dass sie unisono behaupten, die Beziehungen zwischen «Mensch» und «Natur» hätten sich gewandelt. «Der Mensch missachtet die Regeln der Natur und beutet sie in unzulässigem Mass aus.»

Im Anthropozän werden Mensch und Natur zu einer Abstraktion

Dieser platte Dualismus zwischen «Mensch» und «Natur» ist zum grossen Teil verantwortlich für die aktuelle Konfusion. Wir diagnostizieren einen Klimawandel (aufgrund von Messungen), wir führen ihn zurück auf ein Ansteigen des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre (mittels eines Modells) und schliessen daraus, dass der CO2-Ausstoss reduziert werden muss – bis auf null. So weit alles gut. Aber: Was lösen wir damit? Das Kohle-Dampf-Industrialisierungsproblem?

Demnach wäre die Dampfmaschine irgendwann vom Himmel gefallen. Immer mehr fossile Energie wird verbrannt. Damit müssen wir jetzt aufhören. Leider ist das auch historisch falsch. Industrialisierung war nicht Kohle und Dampf. Kohle und Dampfmaschine kam synchron. Englands Wälder waren abgeholzt. Da kam man auf die Idee mit der Steinkohle. Die Schächte wurden tiefer, man brachte das Wasser nicht mehr heraus. Da kam die Dampfmaschine, die von der technischen Idee her ja eine Pumpe ist, gerade recht. Die Dampfmaschine brauchte Kohle und die Kohle hätte man ohne Dampfmaschine gar nicht mehr heraufgebracht.

Diese Beziehung zeigt, wie verengt die Sichtweise ist. «Industrialisierung» ist nicht einfach eine andere Beziehung zwischen Mensch und Natur. Innerhalb der menschlichen Gesellschaft haben sich die Beziehungen radikal verändert. Die Maschine schuf das Proletariat – oder auch umgekehrt. Die neue Produktionsweise schuf neue Klassen, veränderte die Gesellschaft und damit die Politik. Mehr Differenzierung, weg vom Dualismus. Es gibt keine «Menschheit», es gibt auch die «Natur» nicht – ausser man denkt sie als Gratis-Ressource. Tat und tut man. Und die konkreten Menschen gleich auch? Irgendwie begreiflich, dass man diese mächtigen Leader der «Industrienationen» nicht für die ideale Besetzung hält, wenn es ums Anthropozän geht.