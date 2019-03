Vor acht Jahren begann der Volksaufstand gegen Syriens Diktator Baschar al-Assad. Noch immer wird im verwüsteten Bürgerkriegsland gekämpft, gehungert und gestorben. Die Hälfte der Bevölkerung ist geflohen. 5 Millionen im Land haben kein festes Dach mehr über dem Kopf. 5,6 Millionen Syrer brachten sich jenseits der Landesgrenzen in Sicherheit, die meisten in den Nachbarstaaten, viele auch in Europa. Heute Donnerstag kommen nun in Brüssel auf Einladung von EU und UNO zum dritten Mal Minister und Repräsentanten von über 85 Nationen und Organisationen zu einer Syrien-Geberkonferenz zusammen. 2017 sagten sie 9,1 Milliarden Dollar an humanitärer Hilfe zu, vor einem Jahr waren es 6,2 Milliarden, drei Viertel kamen aus Europa. Diesmal hoffen die Organisatoren auf 10 Milliarden.

Für die Geberländer jedoch stehen diese Zusagen dringend benötigter Mittel zur Versorgung der Bevölkerung und der Flüchtlinge auf dem einen Blatt, eine direkte Wiederaufbauhilfe für das Assad-Regime jedoch auf einem völlig anderen Blatt. Diese Kosten schätzt die Weltbank auf mindestens 320 Milliarden Euro. Ein Drittel aller Wohnungen sowie die Hälfte aller Schulen, Universitäten und Krankenhäuser sind beschädigt oder zerstört. Die russischen und syrischen Luftangriffe mit ihren berüchtigten Fassbomben haben ungeheure Schäden angerichtet – vor allem in den einstigen Hochburgen der Aufständischen. Und weder Damaskus noch seine Verbündeten Russland und Iran können den Wiederaufbau des Bürgerkriegslandes allein schultern.

Europa stürzt dies in ein Dilemma. Findet sich Brüssel mit dem Despoten Baschar al-Assad ab und lässt zusätzliche Aufbaugelder fliessen, werden dennoch viele der rund eine Million Syrer, die in der Europäischen Union Zuflucht gefunden haben, aus Angst vor ihrem Regime nicht zurückkehren. Denn die Rückkehrer fürchten, verhaftet und gefoltert zu werden und am Ende spurlos in den Kerkern des Regimes zu verschwinden, wie die 100 000 Opfer vor ihnen, die seit 2011 verhaftet wurden und von denen bis heute jede Spur fehlt.