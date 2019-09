Kommt dazu, dass sich die Werbung mit hoher Geschwindigkeit verlagert. In fünf Jahren hat das Internet in der Schweiz 1 Milliarde Franken an Werbeinvestitionen gewonnen, die Presse mehr als 500 Millionen verloren. Auch das Fernsehen ist betroffen. Die TV-Werbeeinnahmen der SRG sind in diesem Jahr um mehr als 25 Millionen Franken gesunken. Dies ergibt ein Risiko von 100 Millionen innerhalb der nächsten vier Jahre. Das ist erheblich, wenn man bedenkt, dass die bislang 400 Millionen Franken kommerzieller Einnahmen rund ein Viertel des Gesamtbudgets der SRG ausmachen. Die Finanzierung des öffentlichen Auftrages der SRG ist ein Thema, zumal die Radio- und Fernsehabgabe von 450 auf 365 Franken pro Haushalt reduziert und gleichzeitig der Anteil der Gebühreneinnahmen für die SRG gedeckelt wurde.

Die SRG reagiert mit einer Doppelstrategie auf die gesellschaftlichen Veränderungen: Einerseits mit der digitalen Entwicklung und mit Reformen zur Kostensenkung. Anderer- seits mit einer hohen Qualität, mit Programmen, die sich vom kommerziellen Angebot unterscheiden, um den der SRG übertragenen Auftrag bestmöglich zu erfüllen. Mit einem im März 2018 gestarteten Reform- und Reinvestitionsplan können bis 2020 100 Millionen Franken eingespart werden und gleichzeitig zusätzliche Mittel für neue Angebote bereitgestellt werden.

Die wichtigsten Kostensenkungsmassnahmen sind die Reorganisation der audiovisuellen Produktions- und IT-Ressourcen, die Einstellung der digitalen terrestrischen Verbreitung, die Reduktion der Verwaltungskosten und des Immobilienportfolios der SRG. Auf Angebotsseite werden neue TV-Serien entwickelt, ein multimediales Studio in Basel in Betrieb genommen, ein Nachrichtenzentrum in Zürich eröffnet, und eine neue, digitale Plattform ermöglicht es der SRG ab 2020, ihre Inhalte thematisch à la carte mit Untertitelung anzubieten.