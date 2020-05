Willkommen im Schlaraffenland! Wer will sonst noch etwas Geld vom Staat?

Wer hat noch nichts bekommen? Wer will noch was? Willkommen im Schlaraffenland!

Rufen wir in Erinnerung, dass es hierzulande auch zu normalen Zeiten ein Netz gibt, das alle, die unverschuldet in eine Notlage geraten, unterstützt. Man nennt das Sozialstaat. Gut, dass es ihn gibt.

Doch der Staat kann keine Vollkaskoversicherung gegen jede Unbill der Zeit anbieten. Mit dieser Pandemie aber sind die Erwartungen an das Gemeinwesen ins Unermessliche gestiegen. Viele, die jetzt in Schwierigkeiten geraten sind, versuchen an den Honigtöpfen der Allgemeinheit zu partizipieren.

Corona hat die Wirtschaft in eine Krise gestürzt. Es ist richtig, greift der Staat ein. Dabei muss zwischen notwendiger und wünschbarer Hilfe unterschieden werden. Notwendig ist die Unterstützung von Branchen und Unternehmen, die für den Fortbestand unserer Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar und durch Corona existenziell gefährdet sind. Alles andere ist – je nach Interessenlage – wünschbar.