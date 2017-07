Der «Ausverkauf der Schweiz geht weiter», schrieb gestern ein Leser unseres Newsportals unter dem Artikel, der die Übernahme des Aargauer Bürostuhl-Herstellers Giroflex durch den norwegischen Konzern Flokk vermeldete. Nachrichten über den Verkauf stolzer Firmen ins Ausland häufen sich. Es betrifft Grossunternehmen wie Syngenta oder Kuoni, aber auch KMU wie den Flaschenhersteller Sigg, das «Palace»-Hotel in Luzern oder eben Giroflex.

Pauschal von «Ausverkauf» zu sprechen, ist falsch. Die Gründe für Firmenverkäufe sind sehr unterschiedlich. Oft, etwa in der Tourismus- oder Exportbranche, wäre die einzige Alternative die Schliessung des Unternehmens; ausländische Investoren retten so Arbeitsplätze. Es gibt aber auch Fälle von «leichtfertigen Verkäufen», wie es der Aktienrechtler Peter Nobel in der «Schweiz am Wochenende» formulierte. Er nannte die Winterthur-Versicherung (Verkauf an Axa) oder den Zementkonzern Holcim (Fusion mit Lafarge) als Beispiele. Nobel kritisierte, solche Verkäufe seien nicht notwendig und nicht im Landesinteresse, denn: «Ein Teil der wirtschaftlichen Macht eines Landes beruht darauf, die Kontrolle über die eigenen Vermögenswerte zu haben.»

Ob der Giroflex-Verkauf die Jobs sicherer oder unsicherer macht, wird sich weisen. Die Firma mit aktuell noch 200 Jobs musste wiederholt abbauen. Dass die neuen Besitzer den Produktionsstandort Koblenz infrage stellen – im Gegensatz zur Marke Giroflex –, lässt nichts Gutes erahnen. Wenn die Eigentümer weit weg vom Standort zuhause sind, ist das für diesen meist ein Nachteil.