39 Antworten und noch mehr Fragen

Die Führung der MCH Group muss sich am Mittwoch an einer ausserordentlichen Generalversammlung rechtfertigen. Sie hat dazu schon 39 Fragen eines kritischen Investors beantwortet. Doch ihre Ausführungen zeigen bloss, dass der Weg für eine Gesundung des Messekonzerns noch weit ist.

Es hätte erwartet werden können, dass sich aus den Antworten herausschält, wohin die Reise geht. Es hätte sich angeboten, die neuen strategischen Eckpunkte zu konkretisieren, die sie im vergangenen Herbst kommuniziert hat. Doch das Gegenteil ist eingetroffen. Statt weniger präsentiert die MCH Group mehr Optionen: Entweder wird sie Tafelsilber verhökern oder – neu – einen externen Investor an Bord nehmen. Nichts ist entschieden, alles ist offen.

Es stellt sich allerdings die Frage, ob es sich tatsächlich um Handlungsoptionen der börsennotierten Firma handelt. Oder ob damit nicht indirekt die entscheidenden Fragen an ihre staatlichen Grossaktionäre, allen voran an Basel-Stadt, weitergereicht sind. Was will die öffentliche Hand von ihrem Messeunternehmen: Wird sie bei einer Kapitalaufstockung mitziehen oder will sie aussteigen? Hält sie am Anspruch fest, einen Grosskonzern zu alimentieren, oder forciert sie eine Schrumpfkur?

Diese Fragen haben die staatlichen Aktionäre zu beantworten. Dann erst kann die MCH Group wissen, welche Option die richtige ist.