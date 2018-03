In der Nacht auf Sonntag stellen wir im Dreiland wieder die Uhren eine Stunde vor. Es ist nicht lange her, dass die Schweiz eine Zeitinsel inmitten der Sommerzeit war, mit allem Chaos und Durcheinander, den das mit sich brachte. In Italien gab es schon länger die Sommerzeit, Frankreich hatte sie 1976 und Deutschland und Österreich 1980 eingeführt.

In der Schweiz wollte sich der Bundesrat in seiner Botschaft zum Zeitgesetz von Mai 1977 den Nachbarn anpassen. Hauptargument war, bei Tourismus, Grenzgängern, Eisenbahn und Fliegerei für Einheit zu sorgen.

Der langjährige Geschäftsführer des Regio Basiliensis und SP-Grossrat Christian Haefliger erinnert sich, dass seine Partei in der Frage gespalten war. In der Delegiertenversammlung setzte er sich für die Sommerzeit ein: «Das war ein typisches Regio-Argument, sich im Alltag den Nachbarn anzupassen.» Die beiden Basel stimmten zwar wie Tessin und Romandie für die Sommerzeit, aber es reichte nicht: Im Mai 1978 wurde die Einführung der Sommerzeit in einem Referendum knapp abgelehnt.

Der elsässsische Grenzgängerpräsident Jean-Luc Johaneck erinnert sich noch heute an die Jahre: «Ich bin ein Langschläfer und habe das genossen. Für die Leute mit Kindern aber war es schwierig.» Dem Historiker und Autor Georg Kreis fällt ein, dass er nach einer Tagung in Italien in Como mit dem Schiff ankam und die Person, die ihn abholen wollte, aufgrund der Schweizer Zeit eine Stunde zu früh da war.

Besonders gut an die Schwierigkeiten wegen der Sommerzeit erinnert sich Manfred Baumann. Er war damals junger Fahrdienstleiter im Basler Bahnhof SBB. «Für den Zeitraum vom 6. April bis 31. Mai 1980 hatten wir sogar ein Interimskursbuch.» Frankreich sei generell nicht so sehr das Problem gewesen, aber mit Deutschland habe es viele durchläufige Züge gegeben. Weil man morgens um 7 Uhr die längsten und grössten Züge brauchte, musste man sich beim Wechsel des Rollmaterials etwas einfallen lassen. Die deutschen Züge aus Hamburg kamen zu früh an.

«Besonders hat sich die Schweizer Zeitinsel bei den Nachtzügen von Amsterdam nach Rom bemerkbar gemacht. Sie mussten hier eine Stunde warten und waren dann in Chiasso wieder eine Stunde zu spät. Das haben die Kunden nicht verstanden.»

Im März 1981 hat der Bundesrat doch die Sommerzeit eingeführt. Ein Referendum dagegen war nicht zustande gekommen. Jetzt gibt es im EU-Parlament eine neue Initiative gegen die Sommerzeit. Es hat der EU-Kommission den Auftrag erteilt, die Vor- und Nachteile abzuklären.

peter.schenk@bzbasel.ch