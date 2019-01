Selten ist ein Abstimmungskampf derart ruhig verlaufen wie der aktuelle zur kantonalen Umsetzung der Steuervorlage 17. Das erstaunt, denn auf dem Papier geht es um viel: eine massive Senkung der Unternehmenssteuern, spürbare Steuererleichterungen für die Bevölkerung, zusätzliche Mittel für Familien, mehr Prämienverbilligungen – kurz: um die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Basel.

Die Sorgen der multinationalen Konzerne waren dabei nur der Anstoss für die Reform. Der Fokus von Novartis, Roche & Co. liegt nicht in erster Linie auf ihrer Steuerrechnung in Basel. Unter dem Strich dürften die Life-Science-Firmen dem Fiskus mit dem neuen System gleich viel abliefern wie bisher. Aber es entfällt der zunehmende internationale Druck, das ist für sie entscheidend. Die eigentlichen finanziellen Profiteure der Basler Vorlage sind die Bevölkerung und die kleineren Unternehmen.

Normalerweise würde jedes der einzelnen Elemente der Vorlage für monatelange Diskussionen sorgen. Doch die rosige Lage des Kantons und das Verhandlungsgeschick von Finanzdirektorin Eva Herzog haben zu einem Paket geführt, zu dem eigentlich kaum jemand Nein sagen kann.

Man kann geteilter Meinung darüber sein, wie der Deal hinter verschlossenen Türen zustande kam – inhaltlich ist Herzog ein bemerkenswerter Kompromiss gelungen. Zudem muss man sich bewusst sein: Während die Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III zu einer ausgewogeneren nationalen Vorlage geführt hat, gibt es dieses Mal mit einem Nein nichts zu gewinnen. Gerade der Wirtschaftsstandort Basel käme in massive Nöte, wenn die Schweiz auf die schwarze Liste der Steueroasen gesetzt würde.