Man kann es drehen und wenden, wie man will: Dass der Baselbieter Bildungsrat seine Ende Mai verabschiedete Fassung der Stundentafel Sekundarschule nochmals überarbeitet hat, wäre ohne den politischen Druck nie

geschehen. Erst durch eine breit abgestützte Motion im Landrat sowie eine Volksinitiative der Starken Schule wurde der Bildungsrat zum Einlenken bewegt.

Oder deutlicher gesagt: Das Gremium, das eigentlich in Eigenkompetenz über die Stundentafeln befinden kann, ist eingeknickt. Endlich. Und eigentlich viel zu spät. Die ursprüngliche Fassung war unausgegoren und hätte die Schulen in Geschichte und Geografie praktisch zu Sammelfächern gezwungen – etwas, das vom Baselbieter Stimmvolk erst im Juni 2016 untersagt wurde. Auch die Reduktion auf eine Wochenstunde Bio, Chemie und Physik überzeugte in einer Region mit Pharma-Schwerpunkt nicht.

Das Gute an dieser Nachricht ist, dass die demokratiepolitischen Mittel, die Parlament und Volk zur Verfügung stehen, Druck aufbauen konnten, der wirkte, noch bevor es zu einer Volksabstimmung kam. Das Traurige ist, dass es so weit kommen musste. Denn schon in der Vernehmlassung zur Stundentafel im Frühling lag alles auf dem Tisch. Doch der Bildungsrat ignorierte die konstruktive Kritik. Auch bei den ersten Gesprächen mit den Motionären und Initianten blieb man stur. Dabei müsste der Bildungsrat gerade in einer Zeit, wo auch über seine Abschaffung debattiert wird, auf Kritiker zugehen, statt sie zu ignorieren. Spätestens jetzt sollte es Klick gemacht haben.