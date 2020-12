Corona und die zwei Seiten in uns

Corona hat das ganze Jahr geprägt – und trotzdem muss man sagen, dass das 2020 zweigeteilt war. Es gab eine erste Welle und eine zweite Welle. Und die brachten unterschiedliche Seiten von uns Einzelnen und der Gesellschaft zum Vorschein.

Ein grosser Teil wird sich fast wehmütig an den Frühlingslockdown zurückerinnern. In einer Mischung aus Panik und Neugierde für eine nie dagewesene Situation halfen wir uns, brachten den älteren Nachbarn das Essen nach Hause, legten dem Beizer noch einen Extrabatzen Trinkgeld hin. Und wir genossen es, nicht mehr so eine rappelvolle Agenda zu haben.

Die zweite Welle empfinden wir hingegen als ätzend. Vom ewigen Slowdown haben wir genug. Und all diejenigen Gastronomen, Kulturschaffenden und KMUlern, die wir im Frühjahr noch bemitleidet haben, gehen uns jetzt mit ihrem Gejammer auf die Nerven.

Ja, in Krisen stehen die Menschen zusammen. Aber wenn die Krise zu lange andauert, verliert sich auch das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das gilt in diesem Fall leider auch für die derzeit wichtigste Säule unserer Gesellschaft: die Gesundheitsbranche.

Im Frühjahr liessen selbst die Privatspitäler ihr Profitdenken hinter sich, als es im gemeinsamen Kampf gegen Covid um die (hoch defizitäre) Versorgung der Erkrankten ging. Nun, nach Monaten des finanziellen Krebsgangs und im Angesicht des nahenden Jahresabschlusses, ist ihnen das eigene Hemd wichtiger als der Rock. Man kann es ihnen nicht übel nehmen: Anders sind wir nicht.