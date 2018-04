Bemerkenswertes geschah am Mittwoch im Basler Rathaus. Der Grosse Rat stimmte deutlich einer Resolution zu, welche die Einhaltung des humanitären Völkerrechts in Syrien fordert. Am Donnerstag fragte mich dann der Journalist im «Talk» von Telebasel: Wie kann denn dieser Rat, der sich sonst zu Parkplätzen und Gemüse-Beauftragten äussert, einen komplizierten Weltkonflikt beurteilen?

In anderen Belangen mag es tatsächlich lächerlich erscheinen, wenn sich ein kleines Gemeinwesen zu Globalem meldet, in diesem Fall war es jedoch richtig und treffend. Die Einhaltung des Völkerrechts ist die Grundlage überhaupt für internationale Vereinbarungen, und wenn das Prinzip Recht vor Macht von den Weltmächten derart mit dem Recht des Stärkeren gebrochen wird, wie derzeit im Nahen Osten, relativiert sich die Rechtssicherheit auch im gesamten zivilen Regelwerk weiter – über willkürliche Sanktionen und Wirtschaftskriege. Dann sind die kleinen Länder wie die Schweiz und die stark global ausgerichtete Basler, Zürcher und Genfer Wirtschaft möglicherweise rascher mit existenziellen Unsicherheiten konfrontiert, als wir ahnen können.

Die Bundesräte Ignazio Cassis und Guy Parmelin haben sich am Sonntag auch entsprechend geäussert: Die Schweiz (als Depositarstaat der Genfer Konventionen) ruft zur Einhaltung des Völkerrechts und zum Waffenstillstand auf, bietet Hilfe und gute Dienste an, und kritisiert den Angriff auf Syrien, bevor die Uno-Inspektoren überhaupt die Fakten zum mutmasslichen Giftgaseinsatz liefern konnten. Kein einziger Angriff und keine Invasion in diesem Krieg, inklusive auf Afrin, sind bisher völkerrechtlich gedeckt.

Eine andere Position kommt für die neutrale Schweiz als demokratischer Rechtsstaat also gar nicht infrage; nur in einer Politik der Vernunft, faktengestützten Entscheiden, Respektierung des Völkerrechts und der Kooperation liegt unsere Zukunft – und schlussendlich auch jene aller Nachbarn und Nachbarn der Nachbarn. Einiges deutet nämlich darauf hin, dass es ohne rasche diplomatische Erfolge in Syrien zur Endschlacht in Idlib kommt. Und danach nicht der Weltfrieden ausbrechen wird, sondern weitere hochbrisante Konflikte – in der Ägäis, mit Iran und Israel und in Jordanien, wo inzwischen ein Zehntel der Bevölkerung syrische Geflohene sind.

Schon jetzt ist die Schweiz mehrfach direkt betroffen, mit Flüchtlingen, mit den Auswirkungen der amerikanischen Sanktionen (unter anderem auf den Kurs der Sulzer-Aktie) und der Spionage von Kriegsparteien. Und in Basel leben bekanntlich viele Mitmenschen aus der Türkei, den kurdischen Gebieten und Kriegsvertriebene aus allen Krisenregionen.

Da ist es gut, sich der eigenen Geschichte in Humanismus und Diplomatie zu erinnern und sich als Standort der Wissenschaft, BIZ und globaler Konzerne thematisch präzis einzubringen, auch im ureigensten Eigeninteresse: Ohne international respektiertes Patentrecht gibt es in Basel und der Schweiz keinen Wohlstand. Für Fragen der Rabattengrösse, Baaasel am Sächsilüüte und zivile Streitereien zum Verkehr bleibt noch mehr als genug Zeit – ein Zeichen grossen Wohlstands und Friedens.

Damit es weiterhin so schön und gemütlich bleibt, kann uns das Geschehen in und vor der Haustüre Europas aber gar nicht genug interessieren – auch ausserhalb des lokalen Parlaments. Es gibt ja bei uns Nabelschauer, die ernsthaft eine geschlossene kleine Schweizwelt ohne zwingendes Völkerrecht und ohne solide Beziehungen zu Europa und den Partnern in den anderen Kontinenten propagieren. Die aktuelle Misere im Freilichtmuseum Ballenberg liefert das passende Bild zu dieser engen Denke.