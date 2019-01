Gleich zwei Basler Orchester waren in der vergangenen Woche zu Gast in der vom Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron erbauten Elbphilharmonie in Hamburg. Zuerst stand das Kammerorchester mit «Don Giovanni» von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm, ein paar Tage später das Sinfonieorchester mit «Das Lied von der Erde» von Gustav Mahler.

Der Kanton Basel-Stadt nutzte die Gelegenheit, pflegte den «fachlichen Austausch in den Bereichen Kulturmarketing und Museumspolitik» und warb mit Inseraten für «Basel, die Kulturhauptstadt der Schweiz».

Angesichts der Situation, dass in Basel zu viele Künstler für zu wenige Bühnen und zu viele Bühnen für zu wenig Publikum produzieren, ist die Absicht nicht falsch, neue Besucher zu gewinnen. Geworben wurde in den Inseraten aber nicht etwa für die Musikstadt Basel, sondern für die Museumsstadt Basel: «Kunst in Kunstobjekten auszustellen, hat in Basel Tradition». Das ist symptomatisch für die Kulturpolitik, die sich seit Monaten beinahe ausschliesslich um die staatlichen Museen dreht.