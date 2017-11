Sandstein ist empfindlich. Da verwundert es nicht, dass die Münsterbauhütten von Basel, Freiburg im Breisgau und Strassburg beständig an Unterhalts- und Renovationsarbeiten sind und fast immer Gerüste an den Bauwerken stehen.

In Frankreich ist jetzt die Diskussion wieder hochgekocht, ob man aufgrund der hohen Unterhaltskosten nicht Eintritt von den Besuchern der 87 Kathedralen verlangen soll, die laut den Gesetzen zur Trennung von Staat und Kirche Eigentum des Staates sind. Die Debatte betrifft auch das Strassburger Münster, das im Jahr immerhin um die vier Millionen Besucher zählt. Da würde schon eine kleine Gebühr von einem oder zwei Euro recht einschenken.

Das letzte Mal lief die Auseinandersetzung 2014. Damals hat sich das Stadtparlament von Strassburg mit Nachdruck dafür ausgesprochen, dass der Eintritt ins Münster gratis bleibt. Ein Argument war, dass es schwierig sei, Gläubige und Touristen auseinanderzuhalten. Die Stiftung Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame, die für den Unterhalt zuständig ist, verfügt über ein jährliches Budget von 5,5 Millionen Euro.

Kleinere Brötchen werden in Basel gebacken – das Münster ist dort auch nicht so gross wie die anderen beiden Bauwerke. Das grösste steht mit einer Höhe von 142 Metern in Strassburg, gefolgt von Freiburg mit 116 Metern, inklusive Wetterfahne, und Basel mit 67 Metern. Seit etlichen Jahren pflegen die Münsterbauhütten der drei Münster, die aus dem gleichen Stein gebaut sind, «sehr guten Kontakt», wie Ramon Keller, Leiter der Basler Münsterbauhütte, erklärt. Vorbilder für Basel seien aber ursprünglich Speyer, Worms und Mainz gewesen, berichtet er.

Die Basler Münsterbauhütte hat ein jährliches Budget von 1,4 Millionen Franken. Die Besucherzahl ist mit jährlich 150 000 bis 160 000 nicht zu vergleichen mit dem Massenandrang von Strassburg – allerdings sind die Gläubigen in den Basler Zahlen nicht enthalten. Laut Matthias Zehnder, Mediensprecher der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt, gibt es auch in Basel immer wieder Diskussionen, Eintritt zu erheben. Für den Aussenunterhalt kommt zu dreiviertel der Kanton auf, den Rest, sowie den Innenunterhalt, zahlt die Kirche.

Die Kosten, den Turm zu besteigen, sind in Strassburg und Basel mit fünf Euro, beziehungsweise fünf Franken, ähnlich. In Basel gibt es zwei Türme, ausserdem achtet man darauf, dass niemand allein auf die Plattform hochsteigt – die Idee ist, so Suizide möglichst zu verhindern. Der Aufgang auf den Turm des Freiburger Münsters ist wegen Bauarbeiten voraussichtlich bis März 2018 nicht möglich. Die Sakramentskapelle steht grundsätzlich nur für die Gläubigen offen; eine Besichtigung ist nicht möglich.

Insbesondere am Samstag sorgt der grosse Markt rund um das Münster auf dem Münsterplatz für Leben. Gleich um die Ecke, in der Herrenstrasse 30, gibt es sogar einen Münsterladen, dessen Einnahmen mit zum Unterhalt des Freiburger Münsters beitragen. Hier werden CDs, Kalender und Postkarten, Bücher, Magneten, Wein und Sekt und sogar Originalsteinstücke des Münsters zum Verkauf angeboten. Bis 1827 wurde das Freiburger Münster nicht als Kathedrale bezeichnet, da der Bischofssitz nicht in Freiburg, sondern in Konstanz war.

In Basel wurde das Münster mit der Reformation 1529 protestantisch.