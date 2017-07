Schon lange wird im Hintergrund über diese Option getuschelt. Nun, da die BVB-Krise – wieder einmal – einen neuen Höhepunkt erreicht hat, bricht sich eine alte Forderung Bahn: Die Basler Verkehrsbetriebe sollen zurück in die kantonale Verwaltung eingegliedert werden. Der Bericht der GPK über die Versäumnisse im Zusammenhang mit der BVB-Million war noch keinen Tag alt, und schon schienen Gewerkschafter, Basta, Grüne und weite Teile der SP geeint.

Nun konkretisiert sich das Vorhaben. Aus der SP ist zu vernehmen, dass die grösste Partei des Stadtkantons aktuell eine Initiative vorbereitet. Sie wird das Vorgehen auf Partnerparteien und die innerhalb der BVB starke Gewerkschaft Vpod abstimmen. Durchaus möglich ist, dass die Linken erst einmal mit einem Vorstoss im Grossen Rat die Fühler ausstrecken. Ein Ja im Parlament wäre aber aufgrund der Mehrheitsverhältnisse eine dicke Überraschung. Obendrein eine, welche die Bürgerlichen mit grosser Sicherheit durch ein Referendum zu korrigieren versuchen würden. So oder so: Eine Volksbefragung zu dieser Thematik ist absehbar.

Drämmler dürften sich über Rückkehr zum Kanton freuen

Für die Sozialdemokraten böte sich die einmalige Chance, die Querelen rund um das Departement ihres Magistraten Hans-Peter Wessels zu verwerten. Die Wiedereingliederung der BVB ist ein erklärtes Legislaturziel. All die Skandälchen und Skandale könnten mit mangelnden Aufsichtskompetenzen und Weisungsbefugnissen erklärt werden. Seit der Ausgliederung 2006 gaben die BVB kein gutes Bild ab. Es dürfte nicht so schwierig sein, die Spritzfahrt in die Unabhängigkeit als gescheitertes Experiment darzustellen. Die Drämmler werden dem zustimmen. Sie würden sich über eine Abkehr von strengen Effizienzsteigerungsprogrammen wie Avanti freuen.

Die Bürgerlichen wiederum werden sich auf die Argumentation verlassen, der Basler Staatsapparat sei ohnehin schon aufgebläht. Punkten werden sie zudem mit dem Verweis, der angeschlagene Wessels sei nicht mit einer Kompetenzerweiterung zu belohnen. Doch ob das reicht? Vielleicht ist dieser am Tag der Abstimmung gar nicht mehr im Amt. Vielleicht wäre es reizvoller, mit dem Gegenmodell in den Kampf zu ziehen: einer Umwandlung der BVB in eine Aktiengesellschaft, an welcher der Kanton einen zu bestimmenden Anteil hält.

Der Beispiele und Varianten gibt es genug, von der Messe bis zu den Spitälern. Sicher ist: Ein Sparprogramm wie Avanti zur Entlastung der Steuerzahler liesse sich ohne das Basler Personalgesetz deutlich einfacher umsetzen.

Kommts zur Renaissance des Service public?

Eine Wiedereingliederung der BVB käme einer Abkehr vom Weg gleich, den die Schweiz in den vergangenen zwei Jahrzehnten beschritten hat und noch immer beschreitet. Rüstung, Telekommunikation, Krankenkasse: Zuletzt wurden diese einstigen Bestandteile des Service public stärker dem Markt überlassen. Mit der Empörung gegen schliessende Postfilialen oder der zusehends serbelnden No-Billag-Initiative wittern Linke nun aber immerhin wieder ein bisschen Morgenluft. Entscheidend wird sein, wer die Emotionalität der Basler Drämmli besser für seine Zwecke auszuschlachten versteht.

Hier ist die Linke mit dem Bild der schützenden Hand von Papa Staat über die maroden BVB leicht im Vorteil. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass das bürgerliche Lager bislang noch keine markigen Vorschläge zu Gesetzesänderungen vorgebracht hat.

Dabei verdient dieser riesige Betrieb eine politische Diskussion, die über personelle Rochaden in der Direktion, im Verwaltungsrat und auch an der Departementsspitze hinausgeht. Kritiker mögen monieren: «Schon wieder!» Aber vielleicht ist jetzt, rund zehn Jahre nach der letzten Reform, einer guter Zeitpunkt für einen Zwischenstopp zur Standortanalyse mit einem anschliessenden Bekenntnis, wo Basel-Stadt mit seinem Verkehrsunternehmen hin will.