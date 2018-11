Die Baselbieter Regierung will die Bekämpfung der Schwarzarbeit ab 2020 völlig neu regeln und die Zügel selber wieder stärker in die Hand nehmen. Hinter dem schwer verständlichen Gesetzeswerk, das die Exekutive diese Woche in die Vernehmlassung gegeben hat, steht einer der bemerkenswertesten Vorgänge in der Baselbieter Politik im 2018: Die Regierung tadelt die Leistungen der bisher zuständigen Wirtschaftskammer und Gewerkschaftsbund Baselland in ungewohnt scharfen Worten. Die Kontrolltätigkeiten seien ungenügend, die Leistungen zu teuer, die Strukturen undurchsichtig. Sie entzieht den Sozialpartnern das Vertrauen und stellt für die Arbeitsmarktkontrollen neue Regeln auf. In einem Kanton, der die letzten zwei Jahrzehnte am Gängelband der Wirtschaftskammer hing, kommt das einer kleinen Revolution gleich.

Der Bedeutungsverlust des einst so mächtigen kantonalen Gewerbeverbands ist offensichtlich: Im Sommer entzog das Kantonsgericht der IWF AG den Auftrag zur Abwicklung des Energiepakets. Auch werden die bürgerlichen Parteien für ihre Wahlkampagne 2019 nicht mehr die Wirtschaftskammer-Tochter beauftragen. Und nun will die Regierung auch noch die Arbeitsmarktkontrollen über den Haufen werfen. Die entsprechende Vorlage platzt zeitlich überraschend, aber wohl nicht zufällig mitten in den eben angelaufenen Wahlkampf.

Insbesondere der zuständige SVP-Regierungsrat Thomas Weber wird sich vom Paradigmenwechsel einen Befreiungsschlag erhoffen. Schliesslich nährten gleich zwei Strafanzeigen in den vergangenen Monaten den Verdacht, Weber habe im unübersichtlichen Streit um die Rechtmässigkeit der Kontrollen die Wirtschaftskammer vor einer Anzeige gewarnt (erste Anzeige) respektive seine Aufsichtspflicht verletzt, indem er die aus Sicht des Kantons offensichtlich mangelhaften Vereinbarungen zur Zentralen Arbeitsmarktkontrolle (ZAK) abgesegnet habe (zweite Anzeige). Zur ersten Anzeige ist gar nicht erst ein Verfahren eröffnet worden, zur zweiten laufen die Ermittlungen, wobei es schwierig werden dürfte, dem Volkswirtschaftsdirektor justiziables Fehlverhalten nachzuweisen. Ein Restrisiko verbleibt ihm aber.

Für Weber entscheidend ist, dass er sich mit den auf politischer Ebene vorgeschlagenen Neuerungen als Saubermann präsentieren kann. Davon dürfte im Wahlkampf das bürgerliche Viererticket insgesamt profitieren. Es kann die gebetsmühlenartig wiederholten Filz-Vorwürfe nun mit guten Argumenten kontern. Die Gesetzesrevision hat die Regierung faktisch im Sack: Während Rot-Grün verblüfft applaudierte, weil diese inhaltlich in ihrem Sinne war, wird man es sich bei der Wirtschaftskammer zwei Mal überlegen, den Wahlkampf der bürgerlichen Regierungsräte mit Kritik am Gesetz zu torpedieren.

Dass Weber und seine Regierungskollegen das neue Schwarzarbeitsgesetz beschleunigt behandelt haben und diesen Trumpf in den kommenden Monaten ausspielen werden, ist offensichtlich. Das Gesetz als opportunistischen Wahlkampf-Gag abzutun, wäre allerdings nicht korrekt. Schliesslich hat sich der Bruch mit der Wirtschaftskammer längst abgezeichnet. So machte die Regierung bei der ZAK bereits Ende 2015 Rückzahlungen wegen ungenügender Kontrolltätigkeit im Jahr 2014 geltend. Dies indes erst, nachdem Recherchen regionaler Medien gravierende Unregelmässigkeiten in der Buchhaltung der ZAK ans Tageslicht gebracht hatten.

Das neue Gesetz ist in Webers Volkswirtschaftsdirektion von einer Handvoll Eingeweihter im Rahmen einer Geheimaktion ausgearbeitet worden. Die Wirtschaftskammer, ansonsten nicht um markige Positionsbezüge verlegen, schien diese Woche völlig überrumpelt von der Ankündigung und reagierte auf den Inhalt erst einmal gar nicht. Ganz anders als früher: Bis vor wenigen Jahren war es gang und gäbe, dass der Wika-Direktor mit dem zuständigen Regierungsrat am Tisch sass, wenn dieser vor den Medien ein neues Gesetz präsentierte. Was damals kaum jemanden zu stören schien, begründete den zurecht, aber erst viel später erhobenen Vorwurf des Baselbieter Filzes. Dass in den Bereichen Bau und Wirtschaft Gesetze über Jahre am Liestaler Altmarkt entworfen wurden, ist mehr als nur ein hartnäckiges Gerücht.

Beim aktuellen Schwarzarbeitsgesetz, das den Schlamassel bei ZAK und Co überhaupt erst möglich gemacht hat, ist es noch haarsträubender. Dort haben Wirtschaftskammer und Gewerkschaften nicht etwa hinter verschlossenen Türen ein Gesetz zusammengezimmert, das ihren Interessen diente. Nein, das geschah 2013 mittels einer Parlamentarischen Initiative vor den Augen von Landrat, Regierung und der Öffentlichkeit. Die Bedenkenträger, die in den vergangenen Monaten im Zuge der ZAK-Affäre eifrig nach Sündenböcken suchten, sollten sich bewusst sein: Der Landrat genehmigte jene Initiative einstimmig bei wenigen Enthaltungen. Applaus spendeten damals auch Landräte, die später als pointierte Kritiker der Wirtschaftskammer und des Gesetzes auftraten. Die Exekutive meldete ihrerseits zwar Bedenken an, allerdings waren diese nicht derart deutlich, wie dies von Regierungskreisen heute gerne kolportiert wird.

Der Schulterschluss zwischen Rechts und Links resultierte vor allem aufgrund der Überzeugung, nach Jahren der Polarisierung in der Baselbieter Politik mal wieder Konstruktives auf die Beine zu stellen. Diese Überzeugung und taktische Überlegungen übertünchten den wesentlichen Konstruktionsfehler. Der Staat sollte sich von der hoheitlichen Aufgabe nicht derart stark zurückziehen wie damals beschlossen. Heute, nur fünf Jahre später, ist man im Landkanton um einiges gescheiter. Nicht abwegig ist die These, dass ohne Druck der Medien alles beim Alten geblieben wäre. Das ändert nichts an der Tatsache: Der Kanton Baselland ist nicht mehr ganz derselbe.