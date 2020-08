Die Nagelprobe kommt erst noch

Die letztjährigen Parlamentswahlen beendeten eine Eiszeit in der Baselbieter Politik. In den vorangegangenen vier Jahren, die fast vollständig von der Sanierung des tiefroten Staatshaushalts geprägt gewesen waren, drängte der nahezu allmächtige bürgerliche Block Rot-Grün in die äusserste Oppositionsecke. Angesichts dieser politischen Machtlosigkeit verlagerte sich der Widerstand gegen rigorose Sparmassnahmen auch auf die Zivilgesellschaft.

Im neuen Landrat herrscht nun eine andere Diskussionskultur, wie allseits bestätigt und gelobt wird. Dies, obschon die CVP/GLP-Fraktion, wann immer sie will, weiterhin bürgerliche Mehrheiten verschafft. Allerdings basierte diese neue Kompromissfreudigkeit bisher auf satten Überschüssen in den Staatsfinanzen und einer lockerer sitzenden Brieftasche.

Die Coronakrise wirft Baselland nun in die Zeiten negativer Jahresabschlüsse zurück. Bereits die kommende Budgetdebatte wird zeigen, wie es um die neu erlangte Kompromissbereitschaft tatsächlich steht.