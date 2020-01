Vorsicht! Dieser Text beisst stärker als alles, was Sie von mir an dieser Stelle jemals gelesen haben. Er begibt sich aufs gefährliche Territorium des Patriotismus und surft damit naturgemäss hart an der Welle von Nationalismus, ja, sogar des Chauvinismus. Trotzdem muss es sein. Denn allzu oft begegnen wir Miesepetern, denen eine Ode an die Freuden Basels wie ein Schimpflied in den Ohren klingt.

Das eben begonnene 2020 kann ein brillantes Jahrzehnt unserer Stadt einläuten, wenn wir uns auf die Stärkung unserer Stärken konzentrieren – und damit selbstbewussten Optimismus verbinden mit der entschlossenen Umsetzung von Visionen, anstatt im Klein-Klein des bünzligen Basel zu verharren. Ein wenig Klimaschutz betreiben wir, sind aber kein Pionierkanton mit einem klaren Programm, zum Beispiel zum Ausstieg aus fossilen Energien bis 2030. Ein bisschen begrünen wir die Stadt, aber allzu viele Strassen, Plätze, Höfe bleiben kahl. Die Einwohnerzahl wächst, aber nur zögerlich, jedenfalls deutlich langsamer als die Zunahme der Arbeitsplätze.

Immerhin scheint es, dass die Wirtschaft blüht. Darauf bauen alle, der Staat mit seinen Steuereinnahmen, die Bedürftigen, die Ausgleichszahlungen bekommen, die Dienstleister wie Restaurants, Architekturbüros, Webdesigner, Tourismus oder Kulturschaffende, deren Geschäfte blendend laufen. Hier fehlt es aber an der sachkompetenten Öffentlichkeit, die diese Prozesse wirklich durchschaut und versteckte Risiken rechtzeitig erkennt – und entsprechend handelt. Dafür streiten wir uns über Parkplätze. Wo bleibt die private oder öffentliche Medienförderung, die kritischen Journalismus mit aufwendiger Recherche ermöglicht?

Basel ist die Stadt, die alles hat: Kurze Wege, lebendige Kultur, Leuchtturm-Institutionen, für viele Menschen eine hohe Lebensqualität, sie hat den Rhein mit öffentlichen Stränden, schöne Landschaften und Häuser, tolle Naherholung, ein voll ausgebautes Bildungswesen, kreative Arbeitsplätze, Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Und so weiter. Doch machen wir genug daraus? Nehmen wir die Verantwortung wahr, die aus unseren Privilegien erwächst, als Gemeinschaft, als Stadt, für die kommenden Generationen? Gibt es überhaupt einen Diskurs über die Zukunft oder nur ein selbstgenügsames Weiterwursteln wie bisher? Trauen wir uns mehr als Durchschnitt zu? Haben es nicht gerade herausragende Köpfe in Basel schwer? Grassiert nicht eine Rasenmäher-Mentalität, geboren aus der Missgunst des Mittelmasses?

Patriotismus bedeutet, solche Fragen zu stellen. Ganz besonders zum Start eines kantonalen Wahljahres, das die politischen Weichen für diese Dekade stellt. Der heutige, in zwei gleich grosse Blöcke gespaltene Grosse Rat huldigt allzu oft dem faulen Kompromiss. Die Parlamentsarbeit ist stärker von Zufallsentscheiden geprägt, die aus Absenzen einzelner Mitglieder resultieren, als von originellen Ideen. Symptomatisch sind auch die häufigen präsidialen Stichentscheide. Als ersten Schritt zu mehr Innovation und Mut wünsche ich mir deshalb für den Herbst eine Wahl, die klare Verhältnisse schafft. In welche Richtung, ist schon fast sekundär. Ein Spiel von Regierungskoalition und Opposition würde dieser Stadt guttun. So fände sie zurück zu einem öffentlichen Diskurs, der sich wieder den wirklich vitalen Fragen widmet.





Der in Liestal aufgewachsene und in Basel lebende Autor Daniel Wiener ist Journalist, Kulturmanager, Unternehmer und Berater.