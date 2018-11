Tatjana Stucki hat ein Buch über den Alltag eines Teenagers geschrieben. «Trauriges Happy End» ist das Debüt der Schweizer Modebloggerin. Die Protagonistin Ann hat gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen. Ihr Vater, zu dem sie jahrelang keinen Kontakt gehabt hat, liegt im Sterben. Sie bringt es nicht über sich, ihn zu besuchen. Ausserdem wechselt sie auf eine neue Schule, findet neue Freunde und lernt Symen kennen, der am Tod seiner Ex-Freundin leidet. Können sich die beiden helfen? Wird Ann sich überwinden und wieder mit ihrem Vater sprechen? Auch wenn das Buch mit einem traurigen Happy End aufhört, ist die Geschichte noch nicht beendet. Der zweite Band ist bereits unter dem Titel «Mutige Feiglinge» erschienen.

Trotzdem fehlt es der Handlung an Spannung. Sie wirkt mehr wie ein Tagebuch voller Gedanken. Man begleitet eine junge Gruppe Teenager über ein Jahr lang durch Höhen und Tiefen. Auch wenn man auf emotionaler Ebene auf seine Rechnung kommt, stellt sich die Frage, was im Buch eigentlich passiert. Dialoge, Gedanken und Fetzen aus dem Alltag sind zwar ganz schön, Spannung kommt aber keine auf.

Die Autorin schreibt sehr hart und schonungslos. Die Geschichte spielt nahe an der Realität. Gleichzeitig sind fast schon poetische Gedanken eingeflochten, welche zum Nachdenken anregen. Überaus faszinierend und für mich dann doch ein gewisses Highlight, wie sehr die Schriftstellerin ihre Kunst versteht. Die Sprache in diesem Roman ist so vielfältig wie die Charaktere, denen sie Leben einhaucht.

Insgesamt hat Tatjana Stucki einen emotionalen Roman geschrieben, dem es zwar an Spannung fehlt, der dafür mit schwarzem Humor, tiefgründigen Gedanken und starken Figuren punktet.

Es ist bestimmt kein schlechtes Buch, ich persönlich habe aber mehr erwartet und empfehle es nur bedingt weiter.